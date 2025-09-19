FCH am Samstag zu Gast in Mainz 

Nach zuvor zwei Siegen in Folge wartet der FC Homburg in der Liga derzeit seit drei Spielen auf den nächsten Dreier. Auf eine 1:3-Heimniederlage gegen den FC-Astoria Walldorf folgten zwei Unentschieden gegen die Kickers Offenbach (2:2) sowie zuletzt zu Hause gegen den Tabellenzweiten TSV Steinbach Haiger (1:1). Mit 9 Punkten aus 7 Spielen stehen unsere Grün-Weißen aktuell auf dem 8. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

Der Gegner

Die U23 des 1. FSV Mainz 05 belegt mit einer Ausbeute von 12 Punkten derzeit den 6. Tabellenrang der Regionalliga Südwest. Erst eine Niederlage musste die Mannschaft von Cheftrainer Benjamin Hoffmann in der neuen Runde bisher einstecken, als man nach einem 0:0-Remis zum Saisonauftakt gegen Walldorf am 2. Spieltag auswärts beim KSV Hessen Kassel mit 0:3 unterlag. Seither ist man bei drei Siegen gegen Offenbach (3:1), die Stuttgarter Kickers (3:0) und am vergangenen Wochenende gegen Bayern Alzenau (3:1) sowie zwei Unentschieden gegen Steinbach Haiger (1:1) und die SG Barockstadt (2:2) seit 5 Spielen ungeschlagen. Zu Hause haben die Mainzer, die mit 8 Gegentoren aktuell eine der besten Defensivmannschaften der Liga sind, in der neuen Saison noch kein Spiel verloren. Als bester Torschütze der Mainzer U23 fungiert derzeit Neuzugang Fabio Moreno Fell, der bisher 4 Tore erzielt hat.

Das sagt der Trainer

„Mainz hat zu Hause bisher sehr gut gepunktet, dort noch kein Spiel verloren und Größen wie Offenbach und Stuttgart geschlagen. Das sagt schon sehr viel über die Mannschaft aus. Mainz hat eine Truppe, die einen guten Ball spielt und weiß, was sie kann in ihrem System. Wie bei jeder U-Mannschaft muss man ihnen die Lust und Freude nehmen. Das ist unsere Aufgabe und dann können wir dort auch erfolgreich sein“, so Cheftrainer Roland Seitz mit Blick auf das bevorstehende Auswärtsspiel.

Die Bilanz

In der Regionalliga Südwest trafen unser FCH und die 2. Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 bisher 17-mal aufeinander. 8 Spiele entschieden unsere Grün-Weißen für sich, 5-mal gingen die Mainzer als Sieger vom Platz, 4-mal kam es zu einem Unentschieden. In der zurückliegenden Spielzeit blieben die Homburger gegen den FSV ohne Niederlage. Nach einem torlosen Remis in der Hinrunde am 3. Spieltag 2024/25 in Mainz feierten sie im Rückspiel einen Heimsieg. Im letzten Spiel vor der Winterpause setzte sich unser FCH am 20. Spieltag 2024/25 im heimischen Waldstadion durch Tore von Benjamin Kirchhoff, Michael Heilig, Patrick Weihrauch und Mart Ristl mit 4:0 gegen die Mainzer durch. Den letzten Auswärtssieg in Mainz holte unser FCH im Oktober 2023. Am 15. Spieltag der Saison 2023/24 holten die Grün-Weißen einen 4:2-Sieg im Bruchwegstadion. Nach 0:3-Führung durch Max Jansen, Michael Heilig und Angelos Stavridis kamen die Mainzer nochmal kurz vor Schluss nochmal auf 2:3 ran, doch Lukas Quirin tütete in der Nachspielzeit gegen seinen Ex-Verein den 4:2-Auswärtserfolg für unseren FCH ein.

Das Personal

Neben den Langzeitverletzten Hilal El-Helwe und Michael Heilig müssen die Homburger am Samstag zudem auf Nils Röseler verzichten, der im Training einen Schlag gegen sein Knie bekommen hat. Hinter dem Einsatz von Nico Jörg, der gegen Steinbach mit Adduktorenproblemen ausgewechselt werden musste, steht aktuell noch ein Fragezeichen.

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Samstag bei der U23 des 1. FSV Mainz 05 ist um 14 Uhr im Mainzer Bruchwegstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Jannis Jäschke.