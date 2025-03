FCH am Samstag in Walldorf zu Gast

Am Samstag, den 29. März ist unser FC 08 Homburg am 26. Spieltag der Regionalliga Südwest beim FC-Astoria Walldorf zu Gast. Anstoß im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 14 Uhr.

Die Ausgangslage

Nach zuvor zwei sieglosen Ligaspielen in Folge konnten die Homburger zuletzt wieder zwei Siege einfahren. Nach dem 3:2-Last-Minute-Heimsieg in der Liga gegen den FC Giessen folgte am Dienstagabend im Viertelfinale des Sparkassen-Pokals Saar ein 2:0-Auswärtssieg beim FSV Jägersburg. Damit sicherten sich die Grün-Weißen den Einzug ins Pokal-Halbfinale. In der Tabelle der Regionalliga Südwest steht unser FCH mit einer Ausbeute von 35 Punkten aktuell weiterhin auf dem 9. Platz.

Der Gegner

Der FC-Astoria Walldorf steht in der Regionalliga Südwest mit einer Ausbeute von 30 Punkten sowie einer Bilanz von 8 Siegen, 6 Unentschieden und 11 Niederlagen auf dem 11. Tabellenplatz. Mit 41 erzielten Toren stellen die Walldorfer die beste Offensivmannschaft im unteren Tabellenmittelfeld. Im neuen Jahr hat die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Born, der den Verein im Sommer nach 11 Jahren verlassen wird, erst ein Ligaspiel verloren – am 21. Spieltag beim SV Eintracht Trier (1:3). Daneben stehen in den letzten vier Partien zwei Siege gegen die Stuttgarter Kickers (3:2) und den 1. FSV Mainz 05 II (2:1) sowie zwei Unentschieden gegen den KSV Hessen Kassel (2:2) und Eintracht Frankfurt II (0:0) zu Buche.

Das sagt der Trainer

„Die letzten Tage waren für uns alle nicht einfach. Deswegen war es sehr gut, dass wir mal wieder ein positives Ergebnis erzielt haben. Zwar war das Spiel in Jägersburg etwas holprig, aber die Mannschaft wollte und hat es am Ende gezogen. Dieses positive Gefühl wollen wir jetzt mitnehmen, um auch auswärts endlich mal wieder dreifach zu punkten. Walldorf hat viele Spieler in ihren Reihen, die schon lange dort spielen und Jahr für Jahr einen guten Job machen. Zu Hause sind sie schwerer zu bespielen als auswärts“, so Cheftrainer Roland Seitz.

Die Bilanz

Der FC 08 Homburg und der FC-Astoria Walldorf trafen bisher 18-mal aufeinander. 11 Duelle entschieden die Homburger für sich, 3 Spiele der FCA, 4-mal kam es zu einem Unentschieden. In der Hinrunde der laufenden Saison feierten die Grün-Weißen am 9. Spieltag durch Tore von David Hummel und Leon Petö einen 2:0-Heimsieg gegen Walldorf. Das letzte Aufeinandertreffen in Walldorf vor fast genau einem Jahr, am 26. Spieltag 2023/24, endete mit einer 2:0-Auswärtsniederlage für unseren FCH. Zuletzt konnten die Homburger am 10. Spieltag der Saison 2020/21 ein Auswärtsspiel beim FC-Astoria Walldorf gewinnen. Damals setzte man sich nach 2:0-Rückstand zur Pause durch Tore von Philipp Hoffmann, Loris Weiss und Stefano Meier am Ende mit 2:3 durch.

Das Personal

Die Personalsituation bleibt weiter angespannt. So fallen neben den Langzeitverletzten Michael Heilig, Amar Suljić, Ian Werner und Jacob Collmann auch Tom Kretzschmar und Max Dombrowka mit muskulären Problemen weiterhin aus. Die zuletzt erkrankten Daniel Kalajdzic, Dominic Schmidt, Max Jansen, Daniels Ontuzans und Grischa Walzer haben gestern bzw. heute das Lauftraining wieder aufgenommen. Hier muss bis Samstag noch abgewartet werden, ob es für einen Einsatz reicht.

Anstoß der Partie am Samstag gegen den FC-Astoria Waldorf ist um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark. Geleitet wird das Spiel von Schiedsrichter Mathias Heilig.