FCH 2: Wichtiger Heimsieg

Es war eine brisante Ausgangslage vor dem Heimspiel am Samstag: Die letzten beiden Partien hatte man verloren, jeweils ohne eigenen Treffer. Nun wartete mit dem defensivstarken Pfäffikon eine echte Herausforderung auf dem heimischen Langacker. Keine einfache Aufgabe für die junge Herrliberger Mannschaft.

Der Start in die Partie gelang den Gastgebern gut. Durch gezieltes Pressing erzwang man früh einige Ballgewinne, spielte diese jedoch zu ungenau aus. Diese kleinen Nachlässigkeiten rächten sich: Nach gerade einmal zehn Minuten lag Herrliberg bereits mit 0:2 zurück. Zunächst konterte Pfäffikon nach einem eigenen Eckball des FCH blitzschnell und erzielte eiskalt das 1:0. Keine drei Minuten später folgte ein Freistoss in Strafraumnähe, die erste Flanke konnte zwar geklärt werden, doch in der zweiten Welle kombinierte sich Pfäffikon sehenswert durch die Abwehr und erhöhte auf 2:0.

Ein Schockmoment: Um das Spiel noch zu drehen, musste Herrliberg mehr Tore erzielen, als Pfäffikon in der gesamten Saison bisher zugelassen hatte. Doch das Vertrauen in die eigenen Stärken blieb ungebrochen. Im Gegenteil, die Mannschaft fing sich rasch und neutralisierte das Spielgeschehen, auch wenn dadurch vorerst die offensive Durchschlagskraft litt.

Erst rund 20 Minuten später kam Herrliberg wieder zu einem Abschluss und der hatte es in sich. Nach einem Einwurf auf Strafraumhöhe schien der Ball bereits verloren, doch Enea Scot setzte nach, erzwang durch sein energisches Gegenpressing einen Ballverlust in der gegnerischen Abwehr und tauchte plötzlich allein vor dem Pfäffiker Schlussmann auf. Eiskalt vollendete er zum 1:2-Anschlusstreffer.

Das war der Startschuss für eine furiose Viertelstunde der Herrliberger. Kurz darauf antizipierte Rubens Leopold einen zu kurz gespielten Pass, leitete sofort den Gegenangriff über den Flügel ein und fand Kenny Kundura. Dessen Hereingabe landete im Rückraum bei Levin Stucki, der den Ball perfekt auf den aufgerückten Leopold ablegte und dieser verwandelte zum verdienten 2:2-Ausgleich.

Doch damit nicht genug: In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit setzte sich Kundura erneut stark auf dem Flügel durch, drang in den Strafraum ein und wurde dort regelwidrig zu Fall gebracht. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Stucki übernahm die Verantwortung und verwandelte souverän zur 3:2-Führung.

Die zweite Halbzeit ist schnell erzählt. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, klare Torchancen blieben Mangelware. Erst in der Schlussphase boten sich den Herrlibergern noch drei hundertprozentige Möglichkeiten, um den Sack zuzumachen, doch man liess sie ungenutzt. So blieb es beim 3:2-Heimsieg.

Am kommenden Sonntag geht es weiter in Uster. In der vergangenen Saison tat sich Herrliberg zweimal schwer gegen Usters zweite Mannschaft, umso grösser ist nun die Motivation, an den Erfolg anzuknüpfen und sich in den Top 5 der Tabelle festzusetzen.