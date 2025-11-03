FCH 2: Dominanter Heimsieg

Der Aufsteiger aus Mönchaltorf war am Samstagabend zu Gast in Herrliberg. Trotz der tabellarischen Vorteile für die Gastgeber war man gewarnt, bereits zu Beginn der Saison hatten die Hausherren unnötig Punkte gegen einen Aufsteiger verschenkt.

Die junge Startelf der Herrliberger, mit einem Altersdurchschnitt von gerade einmal 20 Jahren, bekundete in den Startminuten einige Mühe. Die Gäste kamen innert kürzester Zeit zu mehreren Abschlüssen und Eckbällen. Die grösste Chance ergab sich nach einem eigenen Corner der Herrliberger, der einen Konter einleitete, der Mönchaltorfer Stürmer konnte jedoch in letzter Sekunde von Joel Buri am Abschluss gehindert werden.

Nach diesen turbulenten Anfangsminuten übernahm Herrliberg zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In dieser Phase erspielten sich die Gastgeber auch zwei Grosschancen: Zuerst brach Norbu Drongshar auf dem linken Flügel durch, scheiterte jedoch alleine vor dem Torhüter, ein Querpass wäre wohl die bessere Option gewesen. Kurz darauf setzte sich Joel Buri nach einem Steilpass durch, konnte den Ball aber nicht am gegnerischen Keeper vorbeispitzeln.

Und so kam es, wie es kommen musste: Ein weiter Einwurf der Mönchaltorfer sorgte für Verwirrung in der Herrliberger Defensive. Der agile Flügelspieler der Gäste zog in Richtung Tor und schloss aus rund 16 Metern souverän zum 0:1 ab. Die Herrliberger fanden daraufhin offensiv kaum mehr statt, bis kurz vor der Pause. Als sich alle bereits gedanklich auf den Pausenpfiff einstellten, sprach der Schiedsrichter noch einen Eckball zu. Aksel Nonnez servierte den Ball mustergültig auf Oli Wyss, der zum 1:1-Ausgleich einköpfte.

Nach dem Seitenwechsel präsentierte sich ein deutlich einseitigeres Bild. Kurz nach der Pause fasste sich Nonnez ein Herz und zirkelte den Ball an die Latte. Nur wenige Minuten später trat er erneut einen Eckball, diesmal fand seine Hereingabe den Kopf von Joel Buri, der zur 2:1-Führung einköpfte. Von diesem Moment an war die Partie klar in Herrliberger Hand. Angriff um Angriff rollte auf das Mönchaltorfer Tor zu, doch die Hausherren sündigten zu oft im Abschluss oder beim letzten Pass.

Der Bericht würde an dieser Stelle zu lang werden, um alle Chancen im Detail zu beschreiben – von Eins-gegen-eins-Situationen über Vier-gegen-einen-Verteidiger bis hin zu Drei-gegen-den-Torhüter war alles dabei.

Schliesslich gelang doch noch das erlösende 3:1: Nonnez eroberte den Ball in der eigenen Hälfte, leitete den Gegenangriff ein und spielte im Doppelpass mit Jonas Kalambokis. Dieser liess seinen deutlich langsameren Gegenspieler stehen, zog Richtung Strafraum und legte quer auf den völlig freistehenden Canaan Leutwiler, der nur noch den Fuss hinhalten musste.

In der Nachspielzeit setzte Herrliberg den Schlusspunkt: Nonnez spielte von aussen in den Strafraum zu Kenny Kundura, der den Ball auf den aufgerückten James Schmid ablegte. Dieser zirkelte das Leder präzise in die Maschen – 4:1!

Ein souveräner und diskussionsloser Sieg der Herrliberger. Einziger Makel: die mangelhafte Chancenverwertung.

Am kommenden Sonntag steht das letzte Spiel der Hinrunde an – ein Derby, eine tabellarische Direktbegegnung und zugleich eine Chance zur Wiedergutmachung. In Männedorf konnte Herrliberg zuletzt dreimal in Folge nicht reüssieren. Es wird also höchste Zeit, diese Serie zu beenden.