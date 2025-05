FCG verpflichtet „Soforthilfe“ Winkelmann vom TuS Bersenbrück

Der 25 Jahre alte Winkelmann wechselte zur U17 aus Georgsmarienhütte zum SV Rödinghausen. In der U19-Westfalenliga bestritt Winkelmann als jüngerer Jahrgang eine herausragende Saison: Er absolvierte als einziger Feldspieler der gesamten Liga jede Minute und führte seine Mannschaft zur Meisterschaft und damit zum Aufstieg in die U19-Bundesliga. In der Bundesligasaison 2018/19 war er Kapitän und erhielt wenig später einen Zweijahresvertrag für die Erste Mannschaft. Da Winkelmann in der Regionalligamannschaft nur wenige Einsatzzeiten erhielt und stattdessen vor allem in der zweiten Mannschaft in der Westfalenliga spielte, entschied er sich, seine Fußballlaufbahn mit einem Studium in den USA zu verbinden, sodass es für den Defensivspieler 2021 zum Studieren ans Sienna College ging, wo er seinen Bachelor und Master in Business Analytics erfolgreich absolvieren konnte und nebenbei ins First Team Academic All-American gewählt wurde.

Im vergangenen Winter ging es zurück nach Deutschland. Den Oberligisten TuS Bersenbrück verstärkte er zur Rückserie und kam bisher in nahezu jedem Rückrundenspiel zum Einsatz. Berufsbedingt ist Winkelmann nun in Münster aktiv und hat sich entschieden, auch privat wie fußballerisch nach Münster zu ziehen: „Ich habe angefangen, bei einer Softwarefirma in Münster zu arbeiten und möchte nun die Fahrerei vermeiden. Der Wechsel nach Gievenbeck passt ideal für mich, denn hier treffe ich auf ein familiäres, junges und ambitioniertes Umfeld, das Bock hat, was zu erreichen und zu bewegen", so der Verteidiger, der dem jungen Team „mit meiner gesammelten Erfahrung schnell weiterhelfen" möchte.