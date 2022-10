FCG verliert schwaches Derby in Wolnzach

Geisenfeld begann gut und hatte nach schnellen Umschalten eine erste Chance durch Kilian Kellermann, der aus spitzem Winkel an Torwart Köhler scheiterte. In der 21. Minute trat erneut Kellermann von rechts zum Freistoß an, der Ball knallte an den Innenpfosten, ging die Linie entlang und sprang ins Feld zurück. Leider blieb dieser Schwung nicht erhalten, die Gäste leisteten sich in der Folge eine Fülle von Stockfehlern und Fehlpässen im letzten Drittel, so dass sie nicht mehr gefährlich vor das Tor kamen. Wolnzachs war vor allem bei Standards gefährlich, über den Status "brenzlig" kamen die Gäste aber dabei nicht hinaus.

Die zweite Hälfte wurde nicht besser, Torszenen Mangelware, dafür jede Menge Fehler und Hektik, wozu auch der unparteiische seinen Teil beitrug. Er ließ sich bei der Zweikampfbewertung viel zu sehr von der Lautstärke des getroffenen Spielers leiten und gab Filip Krnjaic nach 56 Minuten eine 10-Minuten-Strafe, obwohl dieser seinen Gegenspieler gar nicht erwischt hatte und die Szene im Rücken des Unparteiischen stattfand. Kurz darauf lag der Ball dann tatsächlich im Wolnzacher Tor, der Treffer fand aber zurecht wegen Abseits keine Anerkennung. Es war ein typisches "Zu Null" mit dem Untertitel "wer den ersten Fehler macht, verliert". Nun, den Fehler zu viel machte nach 82 Minuten der FCG. Nach einem Stellungsfehler und einem langen Ball auf die rechte Seite stürmte FCG-Torwart Klasek aus dem Strafraum, Simon Hädrich war aber eher am Ball und weil in der Mitte alle Geisenfelder abstoppten, trudelte das Leder aus spitzem Winkel zum 1:0 ins Tor. In der 84. Minute sorgte dann nochmals der Schiedsrichter für Kopfschütteln. Dominik Fischer trat ganz klar gegen Patrick Breitsamer nach doch statt der fälligen roten Karte gab es nur die Zeitstrafe und auch Breitsamer wurde mit zehn Minuten "belohnt", obwohl der Unparteiische sie ihm nicht mal begründen konnte.