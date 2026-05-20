FCG steht nach Last-Minute Sieg gegen Iliria kurz vor Aufstieg

Der FC Grenchen hätte sich heute bereits als Meister der 2. Liga SOFV krönen können. Dies ausgerechnet gegen den FC Iliria, gegen den die Grenchner vor 6 Tage bereits den Solothurner Cup gewinnen konnten.
Im Spiel angekommen sah man zwei Mannschaften, welche innerhalb von 6 Tagen heute das dritte Spiel absolvierten. Kein Wunder begann das Spiel etwas zäh. Der erste Abschluss konnte FCG-Stürmer Nushi in der 8. Minute per Volley verzeichnen, doch der Ball flog über den Kasten. Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Gastgebern. Mit mehr Ballbesitz kombinierte sich der FC Iliria mehrfach nach vorne. Gefährlich wurde es in der 14. Minute nach dem Schlenzer von Bleron Dakaj, welcher noch leicht abgefälscht wurde. Ab der 30. Minute neutralisierte sich das Spiel, jedoch weiterhin gab es wenige Highlights zu sehen. In der 39. Minute versuchte sich Maksuti, doch Bähler im Tor der Gäste parierte den unangenehmen Aufsetzer.
Auch in der 2. Hälfte sah es lange nach einem typischen 0-0 aus. In der 57. und 64. Minute nahm FCG-Trainer Ceccon zweimal einen Doppelwechsel vor. Die eingewechselten Noel Rüegg, Schrittwieser, Mbemba und Mushkolaj brachten frischen Wind in die Partie. Nach 69 Minuten leitete Mbemba einen Einwurf per Kopf weiter und Mushkolaj versuchte sich per Volley, der jedoch knapp drüber ging. Dies war die bisher grösste Chance der Blauweissen. In der Schlussviertelstunde wurde der Druck nochmals erhöht. Die Uhrenstädter suchten den Siegestreffer mehr und kamen zu vielen Chancen. Erst in der 94. Minute brachte unser Capitano Rüegg die Flanke auf Mitrovic und dieser nickte den Ball ins Tor. Danach entstand eine grosse Rudelbildung. Der Unparteiische musste die Partie unterbrechen, doch in der 8. Nachspielminute konnte es dann wieder weitergehen. Ilirias Altin Dakaj sah nach einem Foul noch die zweite gelbe Karte, ansonsten passierte nichts mehr. Der FC Grenchen nimmt somit die 3 Punkte mit nach Hause.
Da der FC Lommiswil gegen den FC Dulliken mit 2-1 gewinnen konnte, ist der FCG nicht oder noch nicht Meister. Die Grenchner haben nun am Samstag 30.05. zuhause die Möglichkeit gegen Kappel den Sieg und den damit verbundenen Meistertitel zu feiern.