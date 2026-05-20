FCG steht nach Last-Minute Sieg gegen Iliria kurz vor Aufstieg von Nevio Amgwerd · Gestern, 23:11 Uhr · 0 Leser

Der FC Grenchen konnte einmal mehr zu null spielen – Foto: Nevio Amgwerd

Der FC Grenchen hätte sich heute bereits als Meister der 2. Liga SOFV krönen können. Dies ausgerechnet gegen den FC Iliria, gegen den die Grenchner vor 6 Tage bereits den Solothurner Cup gewinnen konnten. Im Spiel angekommen sah man zwei Mannschaften, welche innerhalb von 6 Tagen heute das dritte Spiel absolvierten. Kein Wunder begann das Spiel etwas zäh. Der erste Abschluss konnte FCG-Stürmer Nushi in der 8. Minute per Volley verzeichnen, doch der Ball flog über den Kasten. Die ersten 20 Minuten gehörten klar den Gastgebern. Mit mehr Ballbesitz kombinierte sich der FC Iliria mehrfach nach vorne. Gefährlich wurde es in der 14. Minute nach dem Schlenzer von Bleron Dakaj, welcher noch leicht abgefälscht wurde. Ab der 30. Minute neutralisierte sich das Spiel, jedoch weiterhin gab es wenige Highlights zu sehen. In der 39. Minute versuchte sich Maksuti, doch Bähler im Tor der Gäste parierte den unangenehmen Aufsetzer.