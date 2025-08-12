FCG steht nach 2:0 in Runde vier

Kreisligist TV Münchsmünster trat ohne einige Stammspieler zur Partie der 3. Runde im Totopokal beim Kreisklassisten FC Geisenfeld an. Bei den Gastgebern konnte Spielertrainer Stefan Hoffmann fast aus dem Vollen schöpfen und nahm selbst nur auf der Bank Platz. Seine Elf war von Beginn an voll da und bereits nach zwei Minuten gab es einen Freistoß von der Strafraumgrenze. Simon Feulner zog ab, Gästetorwart Florian Wagner ließ den Ball abprallen und Bilal Rihani war zur Stelle - 1:0. In der Folge spielte bis zur Trinkpause nur eine Mannschaft und das waren die Hausherren. Immer wieder angetrieben von einem überragenden Thomas Berger zeigte das Team schöne Spielzüge und viel Einsatz, nur das zweite Tor gelang nicht, auch wenn Rihani (10.) und Michael Spenger (12.) zweimal per Kopf die Chance dazu hatten. Die Gäste kamen kaum zu einem geordneten Spielaufbau, hatten aber in der 15. Minute eine gute Kopfballchance nach einer Freistoßflanke. Nach der Trinkpause ging der Elan etwas verloren und das Spiel wurde zweikampflastiger, wobei Geisenfelds Kilian Thunig und Münchsmünsters Silas Wisser durchaus früh die Ampelkarte hätten sehen können.