FCG-Stadion heißt ab sofort „Brückinger Arena“

Nach dem Rückzug von Auto Senger war keine lange Überzeugungsarbeit nötig, um Firmeninhaber Hermann Brück von der Idee zu begeistern, die langjährige Partnerschaft zwischen dem 1. FC Gievenbeck 1949 e.V. und der Firmengruppe Brück weiter auszubauen.

Ab sofort heißt das Stadion im Sportpark Brückinger Arena, was den FCG mit Stolz erfüllt und hoffentlich auch der ersten Mannschaft bei den anstehenden Heimspielen zusätzlichen Rückenwind verleihen wird.

Der FCG freut sich, einen so großzügigen und verlässlichen Partner an seiner Seite zu wissen und bedankt sich dafür auch nochmal auf diesem Wege!