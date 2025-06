FCG siegt nach spätem Doppelschlag

2. Liga SOFV 21. Spieltag

FC Grenchen-SC Fulenbach 2-1

Matchbericht:

Die Gäste aus Fulenbach brauchten heute unbedingt die 3 Punkte, um den Abstieg vielleicht doch noch verhindern zu können. Der FCG brauchte den Sieg ebenfalls, um den 2. Platz im letzten Auswärtsspiel aus eigener Hand sichern zu können. In diesem so wichtigen Spiel konnte man in den ersten Minuten nicht erkennen, um was es an diesem Sonntagnachmittag ging. Die Grenchner hatten in der Startphase viel Ballbesitz und gute Ansätze, doch Grosschancen waren Mangelware. Nach 2 Distanzschüssen von der Uhrenstadtelf zeigte sich nun auch der Gast mit einem Weitschuss. Nach weiteren zähen Minuten in Grenchen bekam der völlig freistehende Fulenbacher Ferrari zur ersten 100-prozentigen Möglichkeit, doch auch dieser Ball fand nicht ins Tor. Das Spiel gestaltete sich weiterhin ohne viele Offensivaktionen. Die Gastgeber hatten Ballbesitz und probierten gefährlich zu werden, doch die Fulenbacher klärten den Ball meist aus der Gefahrenzone. Trotz Lattenschuss und Abseitstor für den FCG blieb es beim 0-0 zur Pause. In der 2. Hälfte ging es im gleichen Stil weiter. Grenchen suchte den ersten Treffer, aber es gab auch in der 2. Hälfte nur wenige grössere Chancen. Von aussen hatte man das Gefühl Grenchen müsse schneller spielen, um die gegnerische Abwehr zu überwinden, doch dies war offensichtlich einfacher gesagt als getan. In der 65. Minute kamen die Fulenbacher nämlich zu einem Schuss, welcher zuerst noch verteidigt wurde, doch auf der Linie blieb und so stocherte Ruf den Ball in die Maschen zum 0-1 für die Gäste. Nun waren die Gastgeber gezwungen Tore zu schiessen, dies gelang jedoch vorerst nicht. Die Grenchner wirkten etwas nervös, trotzdem bildeten sich Räume, da nun auch die Fulenbacher vermehrt nach vorne kamen. Nach einem Foul nahm sich Agushi den Ball zum Freistoss und fand den Kopf von Mbemba, welcher zum 1-1 einnickte. Zufrieden war die Heimelf mit dem Remis jedoch noch nicht und so drückten sie weiter. In der 94. Minute wurde Müller in Aktion gesetzt, dieser schob den Ball flach ins Tor. Danach war Schluss und die Grenchner sicherten sich in Extremis die nächsten 3 Punkte. Für Fulenbach ist es bitter, dass sie trotz langer Führung ohne Punkte nach Hause fahren.