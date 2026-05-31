FCG siegt in Jetzendorf und wird Zweiter - Relegation am Sonntag

Der FC Geisenfeld musste sein Spiel in Jetzendorf unbedingt gewinnen, um im Fernduell mit Großmehring die theoretische Chance auf Platz 1 zu wahren. Entsprechend trat die Truppe von Spielertrainer Stefan Hoffmann auch auf. Von Nummer 1 bis Nummer 17 zeigte sie eine konzentrierte, geschlossene Mannschaftsleistung und auch immer wieder schöne Spielzüge. Zunächst fehlte aber noch der letzte Pass, so dass sich die optische Überlegenheit nicht in Torchancen widerspiegelte. In der 27. Minute prüfte Jonas Lehmair Torwart Pascal Schweiger mit einem schönen Distanzschuss und kurz vor der Pause war Kilian Kellermann nach einem Steckpass von Furkan Bayraktar frei vor dem Tor, zielte aber drüber. Die recht junge Jetzendorfer Mannschaft deutete ihr großes Potenzial durchaus an, kam aber außer einem schnellen Angriff, an dessen Ende Ulli Schreier ans Außennetz schoss, nicht zu Torszenen.

Zwei Minuten nach Wiederanpfiff brachte Hoffmann eine Ecke nach innen und Jetzendorfs Moritz Lessel traf im Zweikampf mit Simon Feulner zum 0:1 ins eigene Tor. Geisenfeld blieb auch danach am Drücker, aber Lehmair, Bayraktar und Timo Postruschnik schafften es nicht, die Führung auszubauen. In der 67. Minute leistete sich Jetzendorfs Stefan Straßer, der schon in der ersten Halbzeit nach hartem Einsteigen gegen Bilal Rihani eine Zeitstrafe erhalten hatte, ein erneutes hartes und dazu noch taktisches Foul an Stefan Schmailzl und ging mit Gelb-Rot vom Platz. Rihani und Postruschnik vergaben danach noch gute Chancen für Geisenfeld, ehe die Entscheidung fiel. Nach einer Flanke von rechts scheiterte derb agile Kilian Kellermann per Kopf am stark reagierenden Schweiger, versenkte aber den Nachschuss zum 0:2. In der 90. Minute stand dann Jetzendorfs Martin Öttl nach einem schönen Angriff frei vor dem Gästetor, zimmerte den Ball aber drüber.