FCG-Siegesserie im 18. Spiel gerissen, FCI erkämpft sich einen Punkt

In der 12. und 18. Minute verzeichneten die Gastgeber ihre ersten beiden Abschlüsse. Mbembas Abschluss in der 18. Minute war ein Hochkaräter. In der 32. Minute kam der Iliria-Topscorer zum Schuss. Dass man ihn nicht schiessen lassen darf, zeigte sein guter Abschluss, welcher noch die Latte streifte. Kurz vor der Pause waren es nochmals die Grenchner, welche das 1-0 auf dem Fuss hatten, doch zur Pause blieb es 0-0.

Die ersten Minuten in der 2. Hälfte gehörten dem FC Iliria, jedoch wurde es selten richtig gefährlich. Ganz anders war dies in der 52. Minute, als Riad Agushi aus der Distanz abzog und mit seinem Traumtor die Grenchner in Führung brachte. Nach dem Tor waren die Gastgeber spielbestimmender und hatten die Partie im Griff. In den letzten Minute versuchten die Gäste noch den Ausgleich zu erzielen. Dies gelang dann in der 88. Minute. Nach einem langen Ball und der Kopfballverlängerung netzte Bleron Dakaj zum späten 1-1 ein. In der vierminütigen Nachspielzeit passierte nichts mehr und so steht fest: Nach 17 Pflichtspielsiegen in Folge muss sich der FC Grenchen heute mit einem Punkt begnügen.

