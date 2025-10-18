FCG ohne Mühe, Mümliswil wartet weiterhin auf 1. Heimsieg

Durch solche Ausfälle können aber auch die Jungen ihr Talent zeigen. So war es nach 6 Minuten der 20-jährige Fetaj, welcher seinen Distanzschuss am Querbalken sah. Die Uhrenstädter waren in allen Belangen überlegen und kamen so zu weiteren Chancen, so dass das 0-1 nur eine Frage der Zeit war. In der 32. Minute gelang der Führungstreffer nach einem Eckball. Nur wenige Minuten später schlug Schäfer einen langen Ball auf FCG-Captain Rüegg, welcher das Netz zum zweiten Mal zappeln liess. Auch in Hälfte 2 dominierte die Ceccon-Elf das Spiel. Nach 55 Minuten fiel der nächste Treffer, Arda Catak zog ab und erzielte mit einem wuchtigen Flachschuss das 0-3. Der auffällige Arda Catak traf in der 62. Minute auch noch die Latte. Von Mümliswil weiterhin kaum was zu sehen, dies lag auch daran, dass die Guldenthaler viele Angriffe der Grenchner einfach ins Aus oder nach vorne klärten und so nur wenige eigene Angriffe aufbauen konnten. Bis zum nächsten Treffer dauerte es allerdings eine Weile. In der 79. und 84. Minute wurden Agrin Catak und Denis Karabegovic eingewechselt. Beim nächsten Eckball nahm sich Agrin Catak den Ball und spielte einen perfekten Ball auf Karabegovic, welcher per Kopf für das Schlussresultat von 0-4 sorgte.