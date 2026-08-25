FCG kommt mit viel Glück weiter

Der FC Geisenfeld musste auch im Totopokal ohne Spielertrainer Stefan Hoffmann (Urlaub) und Co-Spielertrainer Thomas Berger (Urlaub und verletzt) auskommen und trat zudem mit einer Mischung aus erster und zweiter Mannschaft an. Auch die Gastgeber ließen zunächst einige Leistungsträger auf der Bank. Zunächst waren die Gäste gut in der Partie. In der 12. Minute brachte Kilian Kellermann einen Eckball nach innen und Timo Postruschnik verlängerte ihn per Kopf zum 0:1 ins lange Eck. Acht Minuten später kam erneut Postruschnik an den Ball und traf von der Strafraumgrenze nicht unhaltbar zum 0:2. Pörnbach war zunächst recht ruppig mit einigen harten Grätschen unterwegs und brachte spielerisch nicht viel zustande. Als bei Geisenfeld Jonas Lehmair bei einem Frustfoul seines Gegenspielers im Mittelkreis auf den Hinterkopf fiel und aus dem Spiel musste, ging den Gästen der Zugriff im Mittelfeld und die spielerische Linie mehr und mehr verloren. Bei einem Freistoß in der 44. Minute bekam der FCG dann den Ball nicht weg und Lukas Kollmannsberger verkürzte auf 1:2.

Der zweite Durchgang ging dann komplett an die Gastgeber, die plötzlich gut Fußball spielten. Geisenfeld kam kaum noch zu einem geordneten Spielaufbau oder über die Mittellinie und reagierte nur noch. Auf Pörnbacher Seite häuften sich die Abschlüsse und Torwart Adam Elamrani bewahrte die Gäste mehrfach mit guten Paraden vor dem Ausgleich. Dazu traf der VfB zweimal die Latte und einmal den Pfosten und einmal rettete Daniel Meier für seinen schon geschlagenen Keeper. In der Schlussphase wechselte sich FCG-Co-Spielertrainer Bilal Rihani, der für Hoffmann das Team coachte, selbst ein und schickte in der 83. Minute mit einem schlauen Pass Stefan Schmailzl auf die Reise. Der ließ zunächst seinen Gegenspieler ins Leere rutschen und setzte den Ball dann zum 1:3 ins lange Eck.