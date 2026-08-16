FCG kann mit 1:1 gut leben

Die erste Halbzeit ging eher an die Gastgeber. Großmehring agierte hauptsächlich mit langen Bällen, was Geisenfeld gut und aufmerksam verteidigte und eigentlich alles im Griff hatte. Allerdings konnte die Elf von Spielertrainer Stefan Hoffmann auch wenig offensive Akzente setzen. In der 15. Minute ging ein Freistoß von Hoffmann knapp am langen Pfosten und am Fuß von Simon Kirmaier vorbei. In der 40. Minute ging Michael Sperrer über links mit Tempo in den Strafraum. Er blieb zwar erst hängen, setzte jedoch nach und der Ball fiel Bilal Rihani vor die Füße. Geisenfelds Co-Trainer scheiterte mit seinem Abschluss aber an Torwart Maximilian Förstl.

Nach der Halbzeit brachte Großmehring Dominic Filser in die Partie, spielte viel mehr Fußball und das Spiel kippte in Richtung der Gäste. Köhler parierte einmal stark gegen Filser, Torjäger Sebastian Eisenberger versprang in aussichtsreicher Position der Ball und Daniel Meier rettete wie schon in Hohenwart einmal auf der Linie. Entlastungsangriffe der Geisenfelder waren Fehlanzeige. In der 77. Minute lief Geisenfeld bei eigener Ecke in einen Konter. Der konnte zwar noch verteidigt werden, doch die Gastgeber fanden keine Ordnung. Großmehring hatte alle Zeit der Welt, um unbedrängt von rechts zu flanken und Eisenberger köpfte zum 0:1 ein.