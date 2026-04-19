FCG ist nach Geduldsspiel wieder Tabellenführer

Die Rollen waren von Beginn an klar verteilt. Der FCG bemühte sich um dominanten Ballbesitz, der FSV II stand tief und lauerte auf Konter. Da beide Teams aber sehr stark verteidigten, bekamen die Zuschauer kaum Torszenen zu sehen. Die Gastgeber ließen sogar überhaupt keine Chance der Gäste zu. Auf der Gegenseite klärte der FSV zweimal auf der eigenen Torlinie und Bilal Rihani hatte nach einem kapitalen Fehlpass der Gäste keine gute Position gegen Torhüter Christopher Yaylakci und konnte die Chance nicht nutzen. Den Unterschied machte am Ende die individuelle Klasse von Thomas Berger aus. Der Geisenfelder Mittelfeldchef, früher auch in Diensten des FSV Pfaffenhofen, schnappte sich in der 79. Minute in der eigenen Hälfte den Ball, setzte sich bis in den Strafraum durch und traf vorbei an Yaylakci zum 1:0. In den letzten Minuten verteidigten die Gastgeber den Vorsprung souverän, wobei sie mit dem plötzlich aufkommenden starken Wind ihre Probleme hatten.

Durch den Sieg und das gleichzeitige Remis des TSV Großmehring gegen den SV Oberstimm kehrte der FCG an die Tabellenspitze der Kreisklasse 2 zurück.