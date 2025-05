FCG holt verdienten Dreier in Manching

Gegen die schnellen und spielstarken Gastgeber hatte der FC Geisenfeld von Beginn an zwar etwas Probleme mit dem Zugriff, konnte aber die Gefahr vom eigenen Tor weghalten. Auf der Gegenseite hatte die Elf von Spielertrainer Bilal Rihani gegen die nicht sattelfeste Manchinger Defensive relativ viel Raum und kam immer wieder hinter die Kette. In der 11. Minute wurde etwa Rihani steil geschickt und im Strafraum klar gefoult. Simon Feulner trat zum Strafstoß an, scheiterte aber mit seinem halbhoch geschossenen Ball am guten Manchinger Torwart Niklas Märkl. Es war der erste Fehlschuss vom Punkt für Geisenfelds Elfmeterkönig. In der 20. Minute war Märkl aber dann machtlos, als Lukas Haslbeck nach Steilpass von Markus Renoth alleine auf ihn zulief, den Schuss lange verzögerte und dann zum 0:1 einschob. Die Gäste verpassten es aber in der Folge, den ihnen angebotenen Raum zu nutzen und weitere Tore nachzulegen. Thomas Berger schoss aus Nahdistanz über das Tor und Simon Kirmaier zielte aus 20 Metern vorbei.

Nach Wiederanpfiff kam bei Geisenfeld Jonas Braunstorfer für den angeschlagenen Kilian Kellermann in die Partie und kurz darauf ersetzte Timo Postruschnik den verletzten Markus Renoth. Es folgte ein kurzer Bruch im Spiel der Gäste, der in der 51. Minute Folgen hatte. Einen völlig unnötig verursachten Freistoß vom Sechzehnereck zirkelte Tobias Reichart zum Ausgleich in die Torwartecke. Keeper Benedikt Köhler stand einen Schritt zu weit in der Mitte und sah den Ball nicht. Geisenfeld schüttelte sich kurz und übernahm dann wieder das Kommando. In der 69. Minute scheiterte Postruschnik, der für viel Belebung sorgte, an Märkl. Die folgende Ecke brachte Feulner mit Zug nach innen und Kirmaier schob den Ball zur erneuten Führung über die Linie. Zwei Minuten später bat Postruschnik am linken Flügel zwei Gegenspieler zum Tanz und brachte den Ball nach innen zu Thomas Berger. Der versetzte ebenfalls zwei Gegenspieler und schoss flach zum 1:3 ein. In der 77. MInute hätte das Spiel nach einmal spannend werden können, doch Köhler wehrte einen Foulelfmeter von Kemal Calik stark ab. So blieb es beim verdienten Sieg für die Gäste.