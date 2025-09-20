FCG glänzt weiterhin, Subingen noch tiefer in der Krise

Die Affiche Grenchen gegen Subingen ist keine gewöhnliche. Es passiert immer viel und geht meistens um viel. So war es auch heute. Im Spiel angekommen lag der Ball bereits nach 3 Minuten im Subinger Tor, allerdings entschied der Schiedsrichter auf Abseits. Die Grenchner legten den besseren Start an den Tag und kamen in der 5. Minute durch Mitrovic und in der 14. Minute durch Garcia zu guten Führungsmöglichkeiten. In der 20. Minute war es dann soweit. Im Mittelfeld leitete Agushi den Ball per Grätsche zu Schrittwieser weiter, der Ex-Subinger lief durch die Gästeabwehr und schob überzeugt zum 1-0 ein. Bis zur Pause waren es weiterhin die Grenchner, welche das Spiel gestalteten. Nach einem Durcheinander im Gästestrafraum hämmerte Agushi den Ball in der 44. Minute zum 2-0 in die Maschen. Für Hälfte 2 mussten die Subinger eine Schippe drauflegen, wenn sie noch punkten wollten. In der 48. Minute waren es jedoch wieder die Gastgeber, welche die nächste Chance verzeichneten. Serwy spielte die Flanke per Volley auf Mbemba, sein Kopfball flog jedoch über den Kasten. In der 54. Minute durften die Grenchner nach einer Vorlage von Ressil und dem guten Abschluss von Mitrovic das 3. Mal jubeln. Kaum wieder angespielt konnte die Torhymne erneut eingespielt werden. Nach einem Aufbaufehler der Subinger war es Serwy, welcher den Ball schliesslich ins Tor spielte. Bis zur 80. Minute wurde es etwas ruhiger im Stadion Brühl, doch auch in den Schlussminuten waren die Uhrenstädter noch bemüht ein weiteres Tor zu erzielen. Die Wasserämter kamen kurz vor Schluss durch Cappelli noch zu einem Torschuss, doch Bähler hielt den Ball. Danach wurde die Partie abgepfiffen.