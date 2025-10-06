FCG gibt nach 3:1 Sieg aus der Hand

Dennoch haben wir erstmal noch einer eigenen Ecke einen schwerwiegenden Fehler begangen und haben nach einem Konter das 0:1 bekommen (Ratberger lupfte aus kurzer Distanz gekonnt ein). Nur wenige Minuten später tankte sich Kellermann über die linke Außenbahn durch in den Strafraum und wurde gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Hoffmann souverän.

Zweite Halbzeit änderte sich nichts am Bild und am Spielgeschehen. Tegernbach war lediglich mit langen und hohen Bällen aktiv und Geisenfeld spielerisch überzeugend. Folgerichtig fiel auch das 2:1 und 3:1 für den FCG. Beim 2:1 reagierte Kapitän Kellermann nach einem Standard am schnellsten und chippte aus kurzer Distanz am Keeper vorbei ins Tor und beim 3:1 verwandelte Hoffmann einen Freistoß aus knapp 25 Metern direkt. Selbst nach dem 3:1 waren wir weiter aktiv und spielerisch überlegen.

Dennoch mussten wir einen sicher geglaubten Sieg noch her geben und haben zwei Tore aus dem nichts bekommen. Beim 2:3 flog nach einem langen Ball das Leder dem richtig positionierenden Huber vor die Füße, dieser fackelte nicht nach und und schob eiskalt ein. Beim 3:3 hatte Ersatzkeeper Adam Elamrani den Ball beim Abstoss nicht voll getroffen und spielte den Ball in die Füße vom freistehenden Ratberger, der wiederum sehenswert und eiskalt per Lupfer traf.

Es ist natürlich am Ende des Tages sehr bitter und vielleicht auch nicht ganz leistungsgerecht, aber wenn wir die einfachen Fehler nicht abstellen, werden wir immer wieder bestraft werden. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit unserem Auftritt, da wir über 90 Minuten sehr viel investiert haben und den Sieg verdient gehabt hätten. Dennoch Glückwunsch an Tegernbach zu dem Punkt.