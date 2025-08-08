FCG gibt jungem Flügelflitzer nach langer Verletzung eine Chance

Der 19-jährige Niklas Frese wechselt mit sofortiger Wirkung innerhalb der Regionalliga West vom FC Schalke 04 II zum FC Gütersloh. Die Knappenschmiede hatte den Youngster vor einem Jahr vom Oberligisten 1. FC Gievenbeck verpflichtet. Eine Schambeinentzündung setzte ihn lange außer Gefecht, so dass er erst in der Rückrunde zu seinem Debüt in der vierthöchsten Spielklasse kam und nur vier Einsätze absolvierte.
Der offensive Außenbahnakteur kann sowohl auf Links- als auch auf Rechtsaußen spielen. In seinem letzten U19-Jahr war er bereits Stammspieler beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck, bei dem er seit der B-Jugend ausgebildet wurde, und erzielte 12 Scorerpunkte in 24 Spielen.
„Wir sind jetzt auf den Flügeln breiter aufgestellt, Niklas ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der Tempo mitbringt“, sagt FCG-Trainer Julian Hesse: „Er ist ein interessanter Spieler, dem wir Zeit geben werden. Niklas hat Qualitäten mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner Laufstärke.“
Sportchef Rob Reekers ist von dem Talent überzeugt: „Niklas ist ein Spieler mit viel Potenzial, einer sehr guten Mentalität und passt charakterlich sehr gut zu uns. Er war letzte Saison verletzungsbedingt (Schambeinentzündung) sehr lange auf non-aktiv gestellt und hatte deshalb ein extrem schweres Jahr. Jetzt, wo Niklas wieder gesund ist, möchte er angreifen und sich möglichst viele Spielminuten erarbeiten. Mit Niklas Frese, Julius Langfeld, Luis Frieling, Paolo Maiella und hoffentlich bald auch wieder Lennard Rolf sind wir auf die Flügelpositionen top aufgestellt.“