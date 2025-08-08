FCG gibt jungem Flügelflitzer nach langer Verletzung eine Chance

Der 19-jährige Niklas Frese wechselt mit sofortiger Wirkung innerhalb der Regionalliga West vom FC Schalke 04 II zum FC Gütersloh. Die Knappenschmiede hatte den Youngster vor einem Jahr vom Oberligisten 1. FC Gievenbeck verpflichtet. Eine Schambeinentzündung setzte ihn lange außer Gefecht, so dass er erst in der Rückrunde zu seinem Debüt in der vierthöchsten Spielklasse kam und nur vier Einsätze absolvierte.

Der offensive Außenbahnakteur kann sowohl auf Links- als auch auf Rechtsaußen spielen. In seinem letzten U19-Jahr war er bereits Stammspieler beim Oberligisten 1. FC Gievenbeck, bei dem er seit der B-Jugend ausgebildet wurde, und erzielte 12 Scorerpunkte in 24 Spielen.

„Wir sind jetzt auf den Flügeln breiter aufgestellt, Niklas ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der Tempo mitbringt“, sagt FCG-Trainer Julian Hesse: „Er ist ein interessanter Spieler, dem wir Zeit geben werden. Niklas hat Qualitäten mit seiner Geschwindigkeit und mit seiner Laufstärke.“