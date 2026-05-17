FCG gewinnt mit Glück und Geschick und hat Platz zwei sicher

Die Gäste begannen gut und gingen nach 17 Minuten in Führung. Kilian Kellermann wurde über rechts steil geschickt, legte den Ball in den Strafraum zu seinem Bruder Lukas und der Geisenfelder Kapitän setzte sich durch und machte das 0:1. Das Tor brachte der Elf von Spielertrainer Stefan Hoffmann aber keine Sicherheit, sie leistete sich zu viele Fehlpässe im Aufbau und lud dadurch Karlshuld immer wieder zum Kontern ein. So auch in der 25. Minute, als Karlshuld über rechts umschaltete und den Ball mit Tempo in die Mitte brachte, doch am langen Eck traf ein Spieler den Ball nicht und die Großchance war dahin. In der 30. Minute brachte Hoffmann nach einer Ecke gerade noch den Kopf an einen Ball, der sonst wohl eingeschlagen hätte. In der 38. Minute ein ähnliches Bild, Ballverlust im Zentrum, schnelles Umschalten von Karlshuld und Alex Libeg traf den Innenpfosten, von wo der Ball in die Arme von Torwart Benedikt Köhler sprang. Über ein 1:1 oder einen Rückstand zur Pause hätte sich Geisenfeld nicht beschweren können.

Nach Wiederanpfiff agierten die Gäste deutlich präziser und kontrollierter. In der 62. Minute lief Stefan Schmailzl nach einem Traumpass von Thomas Berger alleine auf Keeper Marco Hauschild zu, doch der lenkte den Schuss mit einem Blitzreflex noch an die Latte. In der 66. Minute schlug Simon Feulner nach einer abgewehrten Ecke einen präzisen Diagonalball auf Hoffmann, der gleich am linken Flügel geblieben war. Der Spielertrainer bediente am Fünfmeterraum Timo Postruschnik mit einem präzisen Pass. Den Abschluss konnte Hauschild zwar erneut halten, doch erneut war Lukas Kellermann zur Stelle und es stand 0:2. In der Folge vergab Geisenfeld noch ein paar Konterchancen, die größte in der 81. Minute, als Simon Feulner Hauschild den Ball freistehend in die Arme schob. Bis auf einen Gewaltschuss, der fas Tor knapp verfehlte, ließen die Gäste im zweiten Durchgang nichts mehr zu, hatten aber Glück, dass der Schiedsrichter einen Zweikampf im Strafraum nicht mit Elfmeter ahndete. Am Ende blieb es bei einem nicht unverdienten Sieg der Gäste, die aber definitiv das Spielglück auf ihrer Seite hatten. Zwei Spieltage vor Schluss hat der FCG weiter zwei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Großmehring, hat aber auf jeden Fall schon einmal Relegationsplatz zwei sicher.