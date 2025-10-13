FCG gewinnt in Scheyern

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielbericht
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Matchwinner: Timo Postruschnik schoss beide Tore für Geisenfeld – Foto: FCG
Mit einer gewissen Wut im Bauch aufgrund des unnötigen Unentschiedens letzte Woche reiste der FC Geisenfeld zum Tabellenführer ST Scheyern. Daniel Meier und Benedikt Köhler waren wieder dabei, dafür fehlte Bilal Rihani aus privaten Gründen. Mit viel kontrollierten Ballbesitz versuchte die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Hoffmann, sich Sicherheit und Räume zu erspielen. In der der 14. Minute nahm sich der für Rihani spielende Timo Postruschnik nach einer sehenswerten Kombination aus 20 Metern ein Herz und zielte unhaltbar flach ins Eck zum Führungstreffer für den FCG. Beide Teams hatten Chancen, unter anderem entschärfte Torwart Benedikt Köhler einen Freistoß der Gastgeber hervorragend. Auf der anderen Seite scheiterte Furkan Bayraktar mit einem schönen Schuss an Scheyerns Torwart Kilian Reichlmair.
Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war Postruschnik erneut zur Stelle. Eine Ecke von Spielertrainer Stefan Hoffmann verwandelte er freistehend gekonnt ins lange Eck. In der Folge überließ Geisenfeld Scheyern das Spielgeschehen, ohne jedoch größere Chancen zu zu lassen, sodass man nach einer couragierten Leistung den Dreier verbuchen konnte. Lukas Kellermann vergab im 1 gegen 1 mit Reichlmair sogar noch die Chance zum dritten Treffer.
„Der Matchplan war klar und deutlich und der wurde diesmal konsequent über 90min erfolgreich umgesetzt. Noch dazu spielten wir nahezu fehlerfrei und konnten nach einer überzeugenden Leistung einen Dreier entführen", fasste Hoffmann das Geschehen zusammen.