FCG gewinnt in Scheyern

Mit einer gewissen Wut im Bauch aufgrund des unnötigen Unentschiedens letzte Woche reiste der FC Geisenfeld zum Tabellenführer ST Scheyern. Daniel Meier und Benedikt Köhler waren wieder dabei, dafür fehlte Bilal Rihani aus privaten Gründen. Mit viel kontrollierten Ballbesitz versuchte die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Hoffmann, sich Sicherheit und Räume zu erspielen. In der der 14. Minute nahm sich der für Rihani spielende Timo Postruschnik nach einer sehenswerten Kombination aus 20 Metern ein Herz und zielte unhaltbar flach ins Eck zum Führungstreffer für den FCG. Beide Teams hatten Chancen, unter anderem entschärfte Torwart Benedikt Köhler einen Freistoß der Gastgeber hervorragend. Auf der anderen Seite scheiterte Furkan Bayraktar mit einem schönen Schuss an Scheyerns Torwart Kilian Reichlmair.