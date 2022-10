FCG gewinnt hochverdient in Uttenhofen

FCG-Coach Daniel Gvardiol musste wieder auf etliche Spieler verzichten, unter anderem stand Torwarttrainer Andreas Klasek im Kasten. Die Gäste gingen die Aufgabe in Uttenhofen aber hoch konzentriert an. Bereits nach vier Minuten spielte Matej Dujmovic den Ball in die Gasse auf Kilian Thunig und der Torjäger traf zum frühen 0:1, wenn auch mit Abseitsverdacht. Sieben Minuten später glich der BCU aus. Der schnelle Alexander Pfoser entwischte auf links und spielte den Ball scharf auf den zweiten Pfosten, wo Simon Hilmer einschob. Danach war Klasek zweimal bei einem Schuss von der Strafraumgrenze und einem Freistoß gefordert und meisterte beides. Auf der Gegenseite stürzte Geisenfeld den Gastgeber mit Gegenpressing und seiner Schnelligkeit immer wieder in Verlegenheit. So auch in der 16. Minute. Kilian Kellermann eroberte halbrechts den Ball, bediente Dujmovic und dessen Schuss landete abgefälscht zum 1:2 im Tor. Danach gingen sowohl Kilian Thunig als auch Lukas Kellermann einmal alleine auf das Tor zu, doch Thunig verzog und Kellermann scheiterte an Torwart Marcel Walther.

Auch nach dem Seitenwechsel war Geisenfeld besser in der Partie, verpasste aber durch Thunig und zweimal Dujmovic die Vorentscheidung. In der 59. Minute eroberten die Gäste erneut durch Forechecking den Ball, Patrick Breitsamer bediente Kilian Kellermann, der setzte sich dynamisch durch und wuchtete das Leder zum 1:3 ins Tor. Zehn Minuten später kam der FCG erneut gefährlich in den Strafraum, Dujmovic legte auf Florian Lang ab und der schlenzte den Ball mit dem schwachen rechten Fuß zum 1:4 ins Eck.