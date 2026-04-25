FCG gewinnt effizient in Tegernbach

Jonas Lehmair spielte erneut eine gute Partie und traf zum wichtigen 0:1 – Foto: Walter Kirmaier

Die Anfangsphase der Partie gehörte den Gastgebern, die zwei Abschlüsse direkt auf FCG-Torwart Benedikt Köhler und ein paar gute Angriffe hatten, die im letzten Moment noch verteidigt wurden. In der 24. Minute machte Bilal Rihani vorne den Ball fest und spitzelte ihn zu Jonas Lehmair. Der junge Mittelfeldspieler scheiterte zwar zunächst an Torwart Lindner und der Abwehr, blieb aber im Ballbesitz und schob den Ball zum 0:1 ins leere Tor. Kurz darauf ging ein Schuss von Spielertrainer Stefan Hoffmann nach einer Eckenvariante knapp drüber. Die fünf Minuten vor der Pause gehörten dann nochmal Tegernbach, doch bis auf einige Ecken kam nichts dabei heraus.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste das Heft des Handelns mehr und mehr in die Hand. In der 57. Minute flankte Michael Spenger aus dem Halbfeld, Lindner brachte den Ball nicht unter Kontrolle und Kapitän Lukas Kellermann traf zum 0:2 ins verlassene Tor. Sechs Minuten später schickte wieder Lukas Kellermann Timo Postruschnik über den rechten Flügel, der den Ball nach einer schönen Körpertäuschung nach innen brachte. Dort war Kellermann eingelaufen und kam zum Abschluss. Er scheiterte zwar an Lindner, aber sein Bruder Kilian war zur Stelle und es stand 0:3. Kurz darauf kratzte Lindner einen abgefälschten Schuss von Lehmair aus dem Eck. In den letzten zehn Minuten schalteten die Gäste in den Verwaltungsmodus. Das hätte sich fast gerecht, doch Christoph Ratberger konnte einen kapitalen Fehlpass von Torwart Köhler nicht nutzen und Maximilian Huber scheiterte kurz darauf aus kurzer Distanz am Torwart. Der Geisenfelder Sieg geht in Ordnung, das 0:3 entspricht dem Verlauf aber nicht.