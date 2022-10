FCG dreht Partie in Unterzahl

In den ersten 25 Minuten tat sich Geisenfeld auf dem kleinen Kunstrasenplatz schwer, offensiv Akzente zu setzen, viele Bälle waren zu steil. Die spielerisch überlegenen Gastgeber kamen zwar zu einigen Abschlüssen, allerdings nur einem im Strafraum, und hatten jeweils das Visier zu hoch eingestellt. In der 27. und 31. Minute hatten die Gäste dann zwei gute Chancen durch Filip Krnjaic nach einer Ecke und durch Kilian Kellermann.

Nach dem Seitenwechsel ließ Geisenfeld dem Türk SV im Mittelfeld zunächst zu viel Platz und das rächte sich in der 56. Minute. Nach einem Schnittstellenpass stand Kadir Ünlü halbrechts frei vor dem Tor und setzte den Ball in die lange Ecke zum 1:0. Fast im Gegenzug setzte sich Kilian Thunig mit toller Einzelleistung gegen drei Mann durch, scheiterte aber an Keeper Velchev. Wieder nur wenige Minuten später bewahrte FCG-Torwart Alexander Adamiok sein Team im 1 gegen 1 vor einem höheren Rückstand. In der 66. Minute bekam Stefan Krnjaic eine Zeitstrafe. Nun schien für den FC alles gelaufen. Unterzahl, Großchance vergeben und Rückstand - immerhin konnte die Gvardiol-Elf nach einem Rückstand erst einen Punkt holen. In der 69. Minute trafen die Gastgeber den Pfosten, das 2:0 wäre vermutlich die Entscheidung gewesen. Im direkten Gegenzug warf Thunig den Turbo an, legte sich selber den Ball vor, überlief alle und jagte ihn zum 1:1 in die lange Ecke. Fünf Minuten später eroberte Lukas Kellermann den Ball im Gegenpressing, bediente erneut Thunig mit einem Schnittstellenball und der schob das Leber am herausstürzenden Velchev vorbei zum 1:2. Der FCG hatte in Unterzahl das Spiel gedreht. Felix Weber und Robin Raasch im Zusammenspiel mit Matej Dujmovic vergaben danach die Entscheidung, während die Gastgeber noch einige male über das Tor schossen. In der letzten Aktion des Spiels hatten die Gäste dann viel Glück: Nach einem Freistoß hätte es nach einem Ringkampf Elfmeter für die Gastgeber geben müssen, dann parierte Adamiok und hielt schließlich den Nachschuss fest