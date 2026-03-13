FCF will in Pasing reagieren – Neuzugang Blass verstärkt den Kader Spiel auf Roter Erde gibt zu bedenken - Die Mannschaft ist trotzdem bereit den Kampf anzunehmen von Julian Holzner · Heute, 12:24 Uhr · 0 Leser

Nach der Niederlage im Topspiel richtet der FC Fürstenried den Blick wieder nach vorne. Am Samstag um 11:15 Uhr gastiert die Mannschaft auswärts bei der TSG Pasing und will dort eine Reaktion zeigen.

Die Partie hat für beide Teams große Bedeutung. Während die TSG Pasing dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, geht es für den FC Fürstenried darum, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. Mit einem Sieg könnte man weiterhin Druck auf den SV München West ausüben und die Chance wahren, noch auf den zweiten Tabellenplatz zu springen. Die vergangene Woche nutzte das Trainerteam, um die Niederlage im Topspiel intensiv aufzuarbeiten und zu analysieren. Die Mannschaft zeigte sich in den Trainingseinheiten entsprechend fokussiert. Zudem kehren einige zuletzt angeschlagene Spieler wieder zurück in den Kader und erweitern damit die Optionen für das Trainerteam.

Kurz vor dem Spiel konnte der FC Fürstenried außerdem einen Neuzugang begrüßen. Mit Pascal Blass stößt ein offensiver Außenspieler zur Mannschaft, der zuletzt vereinslos war und zuvor Teil der Aufstiegsmannschaft des SVN München war. Der schnelle Flügelspieler gilt als sehr stark im Eins-gegen-Eins und soll der Offensive zusätzliche Impulse geben. Tufan Lacin:

„Erstmal muss ich sagen, dass ich froh bin, dass Pascal jetzt bei uns ist. Er hat die letzten Wochen schon mittrainiert. Obwohl er noch jung ist, merkt man ihm die Erfahrung an. Natürlich wird er noch etwas Zeit brauchen, aber er bringt der Mannschaft nochmal positive Energie. Er ist hungrig und will den nächsten Schritt mit dem Verein gehen. Das hat mich sehr überzeugt. Ich bin froh, dass er jetzt Teil unserer Mannschaft ist.“