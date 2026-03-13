FCF will in Pasing reagieren – Neuzugang Blass verstärkt den Kader

Nach der Niederlage im Topspiel richtet der FC Fürstenried den Blick wieder nach vorne. Am Samstag um 11:15 Uhr gastiert die Mannschaft auswärts bei der TSG Pasing und will dort eine Reaktion zeigen.
Die Partie hat für beide Teams große Bedeutung. Während die TSG Pasing dringend Punkte im Abstiegskampf benötigt, geht es für den FC Fürstenried darum, den Anschluss an die oberen Tabellenplätze zu halten. Mit einem Sieg könnte man weiterhin Druck auf den SV München West ausüben und die Chance wahren, noch auf den zweiten Tabellenplatz zu springen.
Die vergangene Woche nutzte das Trainerteam, um die Niederlage im Topspiel intensiv aufzuarbeiten und zu analysieren. Die Mannschaft zeigte sich in den Trainingseinheiten entsprechend fokussiert. Zudem kehren einige zuletzt angeschlagene Spieler wieder zurück in den Kader und erweitern damit die Optionen für das Trainerteam.
Kurz vor dem Spiel konnte der FC Fürstenried außerdem einen Neuzugang begrüßen. Mit Pascal Blass stößt ein offensiver Außenspieler zur Mannschaft, der zuletzt vereinslos war und zuvor Teil der Aufstiegsmannschaft des SVN München war. Der schnelle Flügelspieler gilt als sehr stark im Eins-gegen-Eins und soll der Offensive zusätzliche Impulse geben.
Tufan Lacin:
„Erstmal muss ich sagen, dass ich froh bin, dass Pascal jetzt bei uns ist. Er hat die letzten Wochen schon mittrainiert. Obwohl er noch jung ist, merkt man ihm die Erfahrung an. Natürlich wird er noch etwas Zeit brauchen, aber er bringt der Mannschaft nochmal positive Energie. Er ist hungrig und will den nächsten Schritt mit dem Verein gehen. Das hat mich sehr überzeugt. Ich bin froh, dass er jetzt Teil unserer Mannschaft ist.“
Mit Blick auf das Spiel äußerte sich der Trainer auch kritisch zu den Platzbedingungen.
„Zum Spiel muss ich sagen, dass noch auf roter Erde gespielt wird und nicht auf Rasen, so wie es angekündigt war. Das verstehe ich absolut nicht. Da geht es auch um die Gesundheit der Spieler auf beiden Seiten. Natürlich versuchen wir trotzdem die drei Punkte zu holen, aber man muss auch an die Spieler denken. Das wollte ich diesmal einfach sagen, weil ich dafür wirklich kein Verständnis habe.“
Sportlich erwartet Lacin eine Mannschaft, die nach der Niederlage unbedingt eine Reaktion zeigen will.
„Die Jungs sind heiß und brennen darauf. Da ist der Platz am Ende egal. Wir wollen eine Reaktion zeigen und an München West dranbleiben. Wir sind eine gute Mannschaft, bei der manchmal noch dieses kleine Stück fehlt. Da ist Kosova aktuell vielleicht einen halben Schritt weiter.“
„Aber die Jungs sind bereit zu kämpfen und alles zu geben, um noch auf Platz zwei zu kommen. Das ist eine gute Ausgangslage für uns. Wir sind als Mannschaft bereit, den Kampf auch auf roter Erde anzunehmen und wollen die drei Punkte holen.“