FCF-Reserve will nach 0:5-Klatsche gegen Oberau Wiedergutmachung

Die Forsterner Reserve empfängt den FC Oberau am Sonntag. Coach Kiefer erinnert sich an die Hinrunden-Niederlage nach abgelehnter Spielverlegung.

Im doppelten Sinne „was wieder gut zu machen“ habe die Forsterner Reserve in ihrem Heimspiel am Sonntag um 13 Uhr. Denn neben einer Reaktion auf die beiden „verlorenen Punkte“ in Höhenrain hofft FCF-Coach Michael Kiefer gegen den FC 1927 Oberau zusätzlich auf eine erfolgreiche Revanche. In der Hinrunde habe der FCO nämlich eine Spielverlegung abgelehnt, woraufhin Kiefer mit seiner „letzten Rumpf-Elf“ eine 0:5-Klatsche hinnehmen musste.

Doch in den vergangenen Wochen schwächelten die Gäste, die zuletzt ohne ihre starken Offensivkräfte gefordert waren, insbesondere gegen die Teams aus der unteren Tabellenregion. „Und wenn Oberau zu schlagen ist, dann auswärts“, glaubt der Übungsleiter, der die Stärken des Gegners – die sichere Torfrau und das kompakte Stellungsspiel – aber ebenso im Blick hat.

Trotz der Ausfälle von Marlene Mieth, Lucy Stohr, Sophie Singer und Antonia Greimel werde die Reserve am Sonntag zu sechzehnt antreten und erneut von der guten Zusammenarbeit zwischen allen Forsterner Mannschaften profitieren.Tipp: 1:1