FCF-Reserve kassiert 0:5-Klatsche – Trainer: „Wir haben uns vercoacht"

Die Frauen des FC Forstern II musste eine Niederlage hinnehmen. – Foto: Sascha Hecken

So sei der Plan, ähnlich wie gegen den TSV Turnerbund München die Mitte dichtzumachen, in der Anfangsphase überhaupt nicht aufgegangen. Mit gravierenden Folgen: Bereits in der dritten Minute konnte sich Eva Schmitt über die rechte Seite durchsetzen und mit einem Schuss auf Höhe des Sechzehners zum 1:0 einnetzen. Gleichzeitig wusste auch Lea Schmitt früh, wo das Tor steht: Nach einem gelungenen Abschluss innerhalb des Strafraums (11.) traf die FCM-Kickerin kurz darauf nämlich auch aus der Distanz (25.). Und zwischenzeitlich hatte Hannah Bauer mit ihrem verwandelten Foulelfmeter (14.) die Führung ebenfalls ausgebaut.

Erst eine taktische Umstellung brachte dann etwas Ruhe in die Partie. „Aber da stand es halt schon 4:0“, weiß der Übungsleiter. Trotzdem wolle er seinen Fußballerinnen ein großes Kompliment aussprechen: „Ich bin echt stolz, wie sie das angenommen und zusammengehalten haben. Wir haben nach 25 Minuten super dagegengehalten und die zweite Halbzeit offen und auf Augenhöhe gestaltet.“ Denn in diesem fortan sehr mittelfeldlastigen Match konnten die Gäste daraufhin einzig einen Konter über Lea Schmitt im Kasten versenken (75.). Für einen eigenen gefährlichen Torabschluss sollte es allerdings über 90 Minuten hinweg nicht reichen. Ganz ohne einen weiteren Aufreger ging das Aufeinandertreffen jedoch nicht über die Bühne: Laut Kiefer sei eine seiner Akteuerinnen wohl klar an den Haaren gezogen worden, weshalb Markt Schwaben das Spiel aus seiner Sicht keinesfalls zu elft hätte beenden dürfen.

Die nächste Chance, den Klassenerhalt endgültig fix zu machen, haben die Forsternerinnen derweil bereits am Sonntag (11 Uhr), wobei mit dem SV Saaldorf sogar ein direkter Abstiegskonkurrent zu Gast ist. Dort hofft Kiefer dann an die Duelle gegen Eching sowie Oberau anknüpfen und den „noch fehlenden Punkt holen“ zu können. Anders als bei der 0:3-Hinspielniederlage sollte die Reserve, deren Kader am Wochenende nur dünn besetzt sein wird, allerdings die eigenen Möglichkeiten nutzen.

Tipp: 2:0 für den FCF