FCF-Reserve feiert 5:2-Sieg in Eching – Klassenerhalt fast gesichert

Die Forsterner Reserve springt auf Platz sieben. Nun fehlt nur noch ein Punkt zum sicheren Klassenerhalt in der Bezirksoberliga.

Erst Oberau, jetzt Eching: Dank zweier Siege in Serie springt die Forsterner Reserve auf den siebten Rang der Bezirksoberligatabelle und ist dadurch voll auf Kurs Richtung Klassenerhalt. Dabei hat die Truppe von FCF-Coach Michael Kiefer auch den 5:2-Erfolg beim TSV Eching regelrecht erzwungen.

Gleichwohl mussten die insgesamt aber dominanten Gäste direkt zwei frühe Ausfälle verkraften, weshalb ordentlich Zeit verstrich, bevor man sich richtig sortiert hatte. Unabhängig davon lag die FCF-Auswahl nach schnellen Vorstößen über Lisa Dimpflmaier (8., 15.) allerdings sofort mit 2:0 Toren in Front. Doch dann begann die Druckphase der „super offensiven“ Gastgeberinnen: Erst ein Pfostenschuss, dann ein Gestochere im Sechzehner und noch ein vermeintlicher, nicht gegebener Strafstoß – den Forsternerinnen war das Glück hold. Zumal Dimpflmaier kurz vor der Pause sogar den Hattrick perfekt machte (43.).

Schlag auf Schlag ging es derweil auch zu Beginn der zweiten Hälfte: Mit ihrem Schuss aus spitzem Winkel sorgte Vera Funk für das zwischenzeitliche 4:0 (55.), ehe Silvana Franke eine Unachtsamkeit im Zentrum zum Echinger Anschlusstreffer nutzen konnte (60.). Spätestens mit dem 5:1 – im Anschluss an eine Ecke setzte Funk erfolgreich nach (62.) – sei die Partie dann zunehmend zerfahrener gewesen. Dennoch sprach Kiefer mit Blick auf den abschließenden, etwas fragwürdigen Foulelfmeter sogar von „ausgleichender Gerechtigkeit“. Denn nachdem der Unparteiische in Halbzeit eins nicht auf den Punkt gezeigt hatte, konnte Anika Aberl nun zum 5:2-Endstand verwandeln (89.).

Ungeachtet dessen war die Freude nach dem Abpfiff natürlich groß. Immerhin ist der Klassenerhalt laut Kiefer „damit schon fast fix“. Den noch letzten, fehlenden Zähler will sich die FCF-Reserve indes bereits in der kommenden Englischen Woche schnappen. Zum Auftakt empfange man mit dem FC Markt Schwaben allerdings eines der Topteams der Liga. Mit dem Ziel, „das Bestmögliche rauszuholen“, werde die Heimelf aber auch am Mittwoch (19.45 Uhr) den Rasen betreten und trotz der schwierigen Kadersituation – Johanna Kink sowie Daniela Ober fallen im Vergleich zum Wochenende aus – um den entscheidenden Punkt kämpfen.

Tipp: 3:0 für Markt Schwaben