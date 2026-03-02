FCF gewinnt Auftakt mit 6:3 – Fokus richtet sich auf das Topspiel

Maximilian Bergmann spielentschwindender Faktor beim Sieg - Voller Fokus auf das Topspiel am Sonntag gegen FC Kosova – Foto: Julian Holzner

„Heute zählen die drei Punkte. Jetzt gilt der volle Fokus dem Topspiel nächste Woche gegen Kosova.“

In der Folge blieb Fürstenried am Drücker und erspielte sich – wie so oft – zahlreiche Torchancen, ließ jedoch viele davon ungenutzt. Nach einer guten Kombination staubte schließlich Maximilian Bergmann zum 2:0 ab. Trotz weiterer Möglichkeiten gelang es nicht, frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Großhadern setzte immer wieder gefährliche Konter, doch an Andrej Popovic gab es kein Vorbeikommen.

Zu Beginn tat sich Fürstenried allerdings schwer. Man kam schwierig in die Partie und hatte einige kleine individuelle Fehler im Spiel. Nach einem starken Ball von Ömer Cengiz tauchte Emre Tunc alleine vor dem Tor auf und verwandelte zur 1:0-Führung.

Nach dem Seitenwechsel drehte Fürstenried auf. Die Spielfreude war deutlich erkennbar. Durch einen Doppelschlag von Maximilian Bergmann und Erhan Kilic erhöhte man auf 4:0. Die Partie schien entschieden.

Auf Seiten des FC Fürstenried wurde viel gewechselt, auch mit Blick auf das Topspiel in der kommenden Woche. In dieser Phase schlichen sich jedoch unerwartet viele Fehler ein. Das Spiel wurde hektischer und phasenweise unübersichtlich. Großhadern kam noch einmal heran, zwischenzeitlich stand es 5:3. Es ergaben sich Chancen auf beiden Seiten.

Am Ende war der Sieg jedoch nie ernsthaft in Gefahr. Durch weitere Treffer von Erhan Kilic und Yakup Dora stellte Fürstenried den 6:3-Endstand her.

Unterm Strich steht ein verdienter Auftaktsieg in die Rückrunde. Nun richtet sich der volle Fokus auf den kommenden Sonntag, wenn man mit einem weiteren Erfolg den Rückstand auf vier Punkte verkürzen und den Titelkampf weiter öffnen kann.

Tufan Lacin nach dem Spiel:

„Wir hatten wieder eine Phase zu Beginn, in der wir nicht richtig wach waren und ein paar Fehler drin hatten. Dann machen wir das 1:0 und 2:0, als wir aktiver wurden.“

„Wir haben den Ball heute nicht so schnell bewegt wie in den letzten Wochen und uns dadurch selbst schwerer gemacht. Nach der Pause haben wir unsere Qualität von der Bank gebracht und schnell auf 4:0 gestellt.“

„Danach haben wir das Tempo zu früh rausgenommen, plötzlich stand es 5:3 und es kam Hektik auf, weil Großhadern noch einmal rangekommen ist.“

„Am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir so viele Chancen hatten, die für zwei Spiele gereicht hätten. Wir waren nicht effektiv genug und haben das Spiel nicht früher zugemacht.“

Maximilian Bergmann hat ein super Charakter und das zeigt sich auch in seiner Leistung wieder. Er bringt uns immer eine gute Energie. Ich bin froh, dass er in unserer Mannschaft ist und ich ihn von SC Olching zu uns bringen konnte. Er wird hoffentlich noch einen entscheidenden Faktor haben auf unser Spiel.

