FCF dreht das Spiel in Pasing – Standard-Doppelpack bringt den Sieg

Standards entscheiden das Spiel auf roter Erde wo es schwer war Fußball zu spielen – Foto: Julian Holzner

Die Jungs waren schon im Vorfeld motiviert und wollten diesen Kampf auf der roten Erde annehmen und das spürte man sofort. Es gab keine Ausreden für keinen sondern man schien direkt von Anfang an motiviert zu sein.

Von Anfang an war klar das es heute kein Schönheitspreis geben wird in diesem Spiel, sondern es kommt auf die grundlegenden Sachen im Fußball an. Und Fc Fürstenried hat sich auf diese Situationen sehr gut eingestellt und hatte von Anfang an den Plan die 3 Punkte mitzunehmen.

Es war ein abtasten ins Spiel. Fc Fürstenried versuchte von Anfang an sich einzuleben auf dem Untergrund und schaute sich das Spiel an. Mehr und mehr übernahm man die Spielkontrolle und erspielte sich immer wieder halb Chancen heraus ohne zwingend gefährlich zu werden. TSG Pasing versuchte über Konter ins Spiel zu finden und so gestaltete sich das erahnte Spiel. Fc Fürstenried mit ballbesitz und Kontrolle und immer wieder wo der letzte pass fehlte oder ein Schuss abgeblockt wurde und ein Gegner der auf Konter lauerte.



Fc Fürstenried blieb geduldig und wusste das man auf die Momente warten musste. Nach der Pause entwickelte sich das selbe Bild. Als dann tsg pasing ein Freistoß erhielt und den Ball ins Tor drückte wusste man das man wieder zurück kommen musste. Das Gegentor warf die Mannschaft um tufan Lacin nicht aus der Bahn. Durch schnelle Wechsel und ein paar Umstellungen wurde man nochmal viel aktiver.

Durch ein Standard Doppelpack von bujar und Anes drehte man das Spiel in kurzer Zeit.

Die Vorlagen kamen beide durch Tolga Yilmaz der sich durch eine Kreuzband Verletzung wieder zurück kämpfte und zeigt wie wichtig er für diese Mannschaft sein kann.

Man drehte die Partie und hatte danach noch mehrmals die Möglichkeit durch Konter das Spiel frühzeitig zu entschieden. Aber man scheitertete an sich selber und am Platz. Man musste bis zum Ende zittern aber es kam kaum was gefährliches von tsg pasing noch. Am Ende gewann man verdient ein schwieriges Spiel auf einem schwierigem Platz. Und somit meisterte man die nächste Aufgabe und verkürzte durch das unentschieden von sv München West auf 3 Punkte zum 2 Platz.

Tufan Lacin :

Ich bin glücklich und froh das die Jungs diese Aufgabe so gut angenommen haben und keine Ausreden gesucht haben, sondern alle voll motiviert waren und alles gegeben haben.

Dann ist es mir wichtig auch zu erwähnen: wir sind eine fast komplett neue Mannschaft und wären letzte Saison fast abgestiegen. Was diese Mannschaft leistet verdient mein größten Respekt. Wie wir von Rückstanden zurückkommen und kämpfen bis zum Schluss imponiert mir. Wir haben es geschafft sehr schnell eine Mannschaft zu werden die es genießt zusammen Fußball zu spielen. Es beteiligen sich alle auch die verletzten Spieler fühlen sich wohl und unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich wenn man komplett neu ist und man sich noch nicht kennt.

Deshalb Respekt an meine Jungs, dass wir so viele Rückstände wieder drehen und gewinnen.

Dann ein Kompliment an mein co Trainer und mein Bruder Enes Lacin. Durch ihn haben wir bei Standards eine ganz neue waffe entdeckt. Wir legen seit der Rückrunde mehr Fokus darauf und das fruchtet. Da bin ich auch stolz auf ihn, dass er das so energisch macht und es hat sich heute definitiv ausgezahlt. Wir haben heute durch die Varianten das Spiel gewonnen. Jeder fügt sich in die Mannschaft perfekt ein und wir geben alle zusammen alles um eine richtig erfolgreiche Saison zu spielen.

Es passt einfach gerade alles zusammen und wir wollen den Schwung mitnehmen und nächste Woche den nächsten sieg holen vor allem weil Kosova und München West im direkten Duell spielen.