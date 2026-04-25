FCF 2 braucht dringend den ersten Auswärtssieg der Saison

Sophie Singer fehlt. – Foto: Archiv

Die Forsterner Reserve hat auswärts erst einen Punkt geholt. Gegen das Schlusslicht soll nun endlich der Befreiungsschlag gelingen.

„Es ist ein absolutes Muss-Spiel“, ist sich FCF-Coach Michael Kiefer vor dem Auswärtsmatch beim Ligaschlusslicht FSV Höhenrain bewusst. Denn mit einem Sieg am Sonntag (11 Uhr) könnte die Forsterner Reserve im besten Fall sogar ordentlich Druck auf die ebenfalls abstiegsbedrohte Konkurrenz aus Eching, Saaldorf und Röhrmoos ausüben.

In der Ferne tat sich die Zweitverwertung in dieser Saison allerdings besonders schwer: Bisher reichte es dort nur für einen Zähler. Doch nun sei es an der Zeit für den ersten Auswärtssieg: „Ich glaube an mein Team und bin fest davon überzeugt, dass wir gewinnen.“