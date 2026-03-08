FCE wird bei torlosem Remis der eigene Rasen zum Verhängnis

Der FC Eddersheim (hier Jonas Kummer) spielte gegen Stadtallendorf nur 0:0. – Foto: Marcel Lorenz (Archiv)

Trainer Carsten Weber blieb nach den Ausfällen von fünf Offensivakteuren keine große Wahl im Sturmzentrum. "Wir sind mit Laurin Vogt als Neuner ins Spiel gestartet. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auf eine Doppelspitze mit Janic Pessel umgestellt", erklärt er die Herangehensweise. Ein Tor sollte dabei nicht bei rumspringen, was auch dem Platz geschuldet war: "Vogt hat es gut gemacht, aber es war heute einfach ein ganz schwerer Platz. Dadurch hatten wir über die gesamte Spieldauer wenig Spielfluss und es war kein Kombinationsspiel möglich. Wir hatten kaum klare Offensivaktionen in der ersten Halbzeit und haben den letzten Zug zum Tor nicht bekommen."

Stadtallendorf mit einziger Chance

Ein wenig Glück hatte die Staustufenelf dann kurz vor der Pause, als die Gäste die Führung zweimal knapp verpassten. Zunächst nach einem Standard, spielte sich die Eintracht über die linke Seite nach vorn und in den Sechzehner, doch FCE-Schlussmann Felix Koob konnte parieren. "Es war die einzig richtig klare Aktion im ganzen Spiel", muss Weber zugeben. "Sie haben physisch gespielt und es uns dadurch sehr schwer gemacht."

Auch wenn Stadtallendorf nur einen Zähler über dem Strich steht, hat der Eddersheim-Trainer ein ausgeglichenes Spiel gesehen: "Stadtallendorf war ein guter Gegner, sie haben eine gute Mannschaft. Diese Liga ist so eng, wenn du zwei Spiele gewinnst bist du auf einmal wieder oben." Den Punkt ordnet Weber als gerecht ein: "Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Stadtallendorf die besseren Chancen hatte. Dementsprechend geht der Punkt für uns in Ordnung."

"Müssen ein Gefühl bekommen, was offensiv klappt"

Nächsten Samstag geht es für Eddersheim im Topspiel in Baunatal weiter. Der KSV steht auf dem vierten Tabellenplatz und damit zwei Plätze hinter dem FCE. "Es wird ein anderes Spiel, gerade der Rasen bei ihnen lässt ein anderes Positionsspiel zu", blickt Weber voraus. Auch in Baunatal wird die Staustufenelf mit den vielen Ausfällen umgehen müssen. Für die nicht eingespielte Offensive wird es nicht einfach: "Wir müssen ein Gefühl bekommen, was jetzt offensiv klappt und was vielleicht nicht. Man geht ja nicht mit dem Gedanken der aktuellen Personallage in eine Vorbereitung. Es ist kein Experimentieren, aber wir probieren vieles aus."