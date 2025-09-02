FCE und FSV wollen in die 3. Runde!

Zuletzt gab es diese Begegnung am 14. September 2022, als der FC Ederbergland, ebenfalls in der 2. Pokalrunde, beim FSV Dörnberg zu Gast war.

In der zweiten Runde des Krombacher Hessenpokal treffen der FC Ederbergland (Verbandsliga Mitte) und der FSV Dörnberg (Verbandsliga Nord) aufeinander.

Dörnberg kämpfte sich im Hessenpokal 2023 bis ins Viertelfinale vor, unterlag dann dem späteren Zweitligaaufsteiger SV Wehen Wiesbaden im heimischen Bergstadion.

Die Heimelf konnte sich dabei dank zweier Treffer von Torjäger Toni Dombai mit 2:1 durchsetzen. Dombai, der sich im Aufbautraining befindet, wird dieses mal fehlen.

Die Vorzeichen sind also dieses Mal andere. Vor allem, weil der FCE nach schwachem Start zuletzt drei Ligaspiele in Folge gewann, dabei 11:1 Tore erzielte. Erfolgreichster Torschütze ist dabei Eric Fuchs, der bisher 4 Treffer erzielte.

Auf der anderen Seite steht erst ein Saisonsieg beim FSV, wobei 6 Punkte nach 6 Spielen auf jeden Fall ein besserer Start sind als in der Vorsaison. Als einziger Spieler traf Sandro Bätzing bisher doppelt.

In der ersten Pokalrunde konnte Ederbergland den Klassenkameraden FV Breidenbach mit 2:0 besiegen, Dörnberg behielt mit 2:1 gegen den Hessenligisten SV Adler Weidenhausen die Oberhand.

Als Schiedsrichter der Begegnung, die um 19:30 Uhr auf der Allendorfer 'Beetwiese' angepfiffen wird, ist Dominic Dylka mit seinem Team angesetzt.

Auf den Sieger wartet (voraussichtlich im Oktober) ein Team aus der Setzliste für die 3. Runde.

Im Lostopf werden der SV Wehen Wiesbaden (3. Liga, keine direkte Qualifikation für den DFB-Pokal), die Offenbacher Kickers, der FSV Frankfurt, der TSV Steinbach Haiger, die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz, der KSV Hessen Kassel, der FC Gießen (alle Regionallisten der Saison 24/25) und der FSV Fernwald (Meister Hessenliga) sein.