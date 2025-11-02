Die Einsiedlrr Mannschaft feiert den Ausgleich in der Nachspielzeit. – Foto: Rabefotos @Cyriac Schnyder

FCE ringt dem Leader aus Wädenswil einen Punkt ab 2. Liga, Gruppe 1: Einsiedeln - Wädenswil

Luca Corrado, der charismatische Trainer des FCE, prophezeite es schon vor dem Anpfiff: " Heute werdet ihr elf Krieger auf dem Platz erleben." Noch selten traf eine Ansage so ins Schwarze wie beim Spitzenspiel gegen den FC Wädenswil vom vergangenen Samstagabend. Entschlossenheit, Disziplin und leidenschaftlicher Kampfeswille von der Haarspitze bis in die Zehennägel! Mit welchen Mitteln Corrado seine Spieler so optimal auf dieses Derby einstellte, ist nicht bekannt. Egal, die Umsetzung auf dem Platz funktionierte zu hundert Prozent. Von Torwart Dennis Räber bis zu Sturmspitze Michi Nützel, keiner dachte nur einen Augenblick daran, dem Leader einen Zentimeter Raum zu schenken und unterstützte sich Musketieren gleich. Dem Publikum wurde Solidarität auf höchstem Niveau geboten, was in Einsiedeln besonders gut ankommt: Kämpfen geht immer, auch wenn der Gegner die fussballerisch feiner Klinge führt.

Dass der FC Einsiedeln den individuell stark besetzten Zürchern auch spielerisch Parolie bieten konnte, überraschte einigermassen, musste doch der Gastgeber auf nicht weniger als zwölf (!) abwesende Spieler, darunter Stammkräfte wie Muran, Borner, Fässler, Sassi oder Riedi, verzichten. Von einem zusammengewürftelten "Haufen" allerdings keine Spur. Schon fast unglaublich, wie die Zahnrädchen dieser Neuformation ineinander griffen, miteinbezogen auch Dennis Räber, der in dieser Saison in Sachen Austrahlung von Ruhe und Sicherheit einen bemerkenswerten Schritt vorwärts machte. Richtig Freude bereiteten auch die drei von Beginn weg spielenden "Rüttimann-Brothers". Sven und Lars machten es ihrem grossen Bruder Jan gleich und glänzten mit Einsatz total. Die Zweikämpfe des Abends lieferten sich Cyrill Kälin gegen den ehemaligen Super League - Stürmer Ridge Munsy, nach wie vor agil, trickreich und ein Modellathtlet. Ganz ausschalten lässt sich ein solcher Mann natürlich nicht, doch Kälin erledigte seinen Defensivjob auf absoluter Augenhöhe. Aufgeben war an jenem Abend so oder so keine Alternative, auch nach dem Rückstand nicht. Wädenswils Captain Bachmann liess sich nach 60 Minuten im "Sandwich" zweier FCE-Verteidiger so geschickt fallen, dass dem Schiedsricher keine andere Wahl blieb, als auf den Punkt zu zeigen. Pumpalovic schickte Räber in die falsche Ecke - 0:1. Die Anfangsviertelstunden beider Halbzeiten gehörten eher den Zürchern, was Rotschwarz allerdings nicht im geringsten beeindruckte. Wie lästige Schmeissfliegen liessen sie sich einfach nicht abschütteln, störten, fighteten und glaubten in jeder Phase dieses Spiels daran, dass hier erst ganz am Schluss abgerechnet würde, was man in diesem Fall wortwörtlich nehmen darf.