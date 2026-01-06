FCE Rheine: Torjäger kehrt aus Mesum zurück - Emsdetten-Keeper kommt

Zwei Leistungsträger von den Kreis-Konkurrenten SV Mesum und Borussia Emsdetten, die bekanntlich eine Liga tiefer spielen, kehren zur Spielzeit 2026/27 zum FC Eintracht Rheine zurück, bei dem sie schon in der Jugend ausgebildet wurden.

Kevin Ostendorf (22) verließ die Eintracht nach seiner Jugendzeit und verbringt derzeit sein viertes Seniorenjahr beim SV Mesum. Nach zehn Treffern in der Vorsaison ist ihm in der laufenden Spielzeit der endgültige Durchbruch gelungen. Bereits nach der Hinrunde hat der Offensivmann zweistellig getroffen und damit maßgeblichen Anteil daran, dass der SVM, der auf Platz 4 überwintert, in den Aufstiegskampf zur Oberliga Westfalen eingreifen könnte.

Vom SV Borussia Emsdetten kommt der 28-jährige Stammkeeper Luca Dömer, der nach vielen Jahren beim Bezirksligisten SC Greven 09 seit Sommer 2022 eine feste Größe zwischen den Westfalenliga-Pfosten ist. Bis zum Ende der Saison dürfte er die 100-Spiele-Marke noch knacken (aktuell 91 Westfalenliga-Einsätze). Lediglich 21 Gegentore hat Emsdetten in der Hinrunde kassiert, nur drei Mannschaften haben eine bessere Bilanz.