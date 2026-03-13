FCE Rheine holt bosnischen U19-Nationalspieler aus der Landesliga

Rheines Sportlicher Leiter Christian Hebbeler (rechts) mit Sommer-Neuzugang Neriman Kocevic. – Foto: FC Eintracht Rheine

Oberligist FC Eintracht Rheine stellt die nächsten Weichen für die Spielzeit 2026/27. Während Leistungsträger Tugay Gündogan (30) seinen Vertrag verlängert, sichern sich die Rheinenser mit Neriman Kocevic (21) ein vielversprechendes Offensivtalent vom Landesligisten SV Burgsteinfurt.

Mit der Verpflichtung von Kocevic sichert sich die Eintracht einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung gesammelt hat. Kocevic lief in den Nachwuchsnationalmannschaften Bosniens von der U17 bis zur U19 auf und kam zudem bereits in der 1. Liga seines Heimatlandes zum Einsatz.

Seit Januar 2025 steht der Offensivspieler beim SV Burgsteinfurt unter Vertrag. Dort deutete der Angreifer sein Potenzial mehrfach an. In der vergangenen Saison erzielte er neun Treffer in 15 Einsätzen. In der laufenden Spielzeit kommt er auf fünf Tore und sieben Vorlagen in 16 Partien. Kocevic kann sowohl als Mittelstürmer als auch in einer offensiveren Mittelfeldrolle eingesetzt werden.