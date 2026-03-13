FCE Rheine holt bosnischen U19-Nationalspieler aus der Landesliga

Oberligist FC Eintracht Rheine stellt die nächsten Weichen für die Spielzeit 2026/27. Während Leistungsträger Tugay Gündogan (30) seinen Vertrag verlängert, sichern sich die Rheinenser mit Neriman Kocevic (21) ein vielversprechendes Offensivtalent vom Landesligisten SV Burgsteinfurt.
Mit der Verpflichtung von Kocevic sichert sich die Eintracht einen Spieler, der trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrung gesammelt hat. Kocevic lief in den Nachwuchsnationalmannschaften Bosniens von der U17 bis zur U19 auf und kam zudem bereits in der 1. Liga seines Heimatlandes zum Einsatz.
Seit Januar 2025 steht der Offensivspieler beim SV Burgsteinfurt unter Vertrag. Dort deutete der Angreifer sein Potenzial mehrfach an. In der vergangenen Saison erzielte er neun Treffer in 15 Einsätzen. In der laufenden Spielzeit kommt er auf fünf Tore und sieben Vorlagen in 16 Partien. Kocevic kann sowohl als Mittelstürmer als auch in einer offensiveren Mittelfeldrolle eingesetzt werden.
Rheines Sportlicher Leiter Christian Hebbeler betont gegenüber dem Münsterland-Portal "heimspiel-online.de", dass der Verein den Offensivspieler bereits länger beobachtet habe. Mehrere Klubs hätten Interesse gezeigt, am Ende habe sich jedoch Rheine durchgesetzt. Für den Verein passe Kocevic mit seinem Profil ideal in die sportliche Ausrichtung: jung, entwicklungsfähig und aus der Region. Der Spieler wohnt in Borghorst, unweit von Rheine.
Neben dem Neuzugang vermeldete der Klub auch eine wichtige Vertragsverlängerung. Gündogan, aktuell bester Torschütze des Teams, bleibt dem FCE über die laufende Saison hinaus erhalten. Der Stürmer steht seit rund einem Jahr in Rheine unter Vertrag und hat sich in dieser Zeit als zuverlässiger Offensivspieler etabliert. In bislang 38 Ligaspielen erzielte Gündogan 17 Treffer und fünf Assists.
Zuvor hatte Rheine bereits Luca Dömer (Borussia Emsdetten), Kevin Ostendorf (SV Mesum), Jonas Tepper (1. FC Gievenbeck) und Mattes Langelang (Borussia Emsdetten) als Sommerneuzugänge vorgestellt.