FCE hakt Titel ab, fixiert aber Platz 2 - TuS und Sallach jubeln 28. Spieltag - Samstag: Ergolding kommt beim FC-DJK Simbach über Remis nicht hinaus von Thomas Seidl · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

Ergoldings Trainer Michael Heckner (li.) hat den ersten Platz bereits abgehakt – Foto: Antun Bosnjakovic

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Die (Meister-)Würfel in der Bezirksliga Ost sind mit hoher Wahrscheinlichkeit endgültig gefallen. Der FC-DJK Simbach hat dem FC Ergolding ein 1:1-Unentschieden abgetrotzt und der Rangzweite verpasste es, nach Punkten - zumindest vorübergehend - mit dem Primus SV Türk Gücü Straubing, der auch im direkten Vergleich mit dem FCE die Nase vorne hat - gleichzuziehen. Den Reichl-Mannen reichte das Remis für den Ligaverbleib. Der Leader aus der Gäubodenstadt kann mit einem Heimerfolg am Sonntag-Nachmittag gegen Schlusslicht TV Geisenhausen seinen Vorsprung auf fünf Zähler ausbauen und einen Meilenstein zum Aufstieg setzen.



Immer spannender wird es im Tabellenkeller. Die TuS Pfarrkirchen setzte sich an der heimischen Rennbahn gegen den FSV VfB Straubing mit 3:1 durch und belegt somit wieder einen der beiden Relegationsplätze. "Big Poinits" holte der SV Sallach, der den SC Falkenberg mit 2:1 in Schach hielt und somit wieder über dem ominösen Strich steht. Die unterlegenen "Falken" hingegen müssen wieder um den direkten Klassenerhalt zittern.

Heute, 14:00 Uhr FC-DJK Simbach FC Simbach FC Ergolding Ergolding 1 1 Abpfiff



Matthias Reichl (Trainer FC-DJK Simbach): "Wir wollten hdefensiv gut arbeiten und Nadelstiche nach vorne setzen. Respekt an die Jungs, die das 90 Minuten richtig gut gemacht haben. Selbstverständlich war uns Ergolding spielerisch überlegen, hatte viel den Ball und wir mussten ein paar brenzlige Situationen überstehen. Letztlich hat uns der Punkt gereicht, dass wir den direkten Klassenerhalt endgültig fix gemacht haben. Heute wird gefeiert in Simbach!"



Michael Heckner (Trainer FC Ergolding): "Simbach hatte über das gesamte Spiel zwei gute Offensivaktionen. Unmittelbar vor dem 0:1 hatten wir wiederum eine schwere Verletzung beklagen und haben uns dann im Anschluss mit einem weiten Einwurf düpieren lassen. Wir haben trotzdem ein gutes Spiel gemacht und richtig Gas gegeben. Nach dem Ausgleich hatten wir eine Riesenchance zum 2:1, die wir leider nicht nutzen konnten. Jetzt dürfen wir sicher Relegation spielen und das ist ein großer Erfolg für uns."