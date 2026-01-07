FCE-Frauen klare Siegerinnen nach Blitzstart

Draußen auf dem Feld lieferten sich die Teams zuletzt enge Spiele. Die Stadtmeisterschaft im Sommer ging ins Elfmeterschießen (6:4 n.E. für FC Eschweiler), das Bezirksliga-Duell endete 2:2. In der Halle überrollten die FCE-Frauen ihre Gegnerinnen jedoch diesmal mit einem Blitzstart: Nicola Katzenbach, Lolle Mingers und Vivian Kramperich sorgten nach nur drei Spielminuten für eine 3:0-Führung. Solveig Bendixvold erhöhte noch vor dem Seitenwechsel auf 4:0.



Auch in den zweiten zehn Minuten der von Schiedsrichter Geert Desmedt geleiteten Begegnung blieben die Kräfteverhältnisse der beiden Bezirksliga-Rivalen klar. Lolle Mingers mit ihren Treffern zwei und drei, die erst 16-jährige Nicola Katzenbach sowie Vivian Kramperich bauten den Vorsprung weiter aus. Beim Stand von 0:6 gelang den von Marco Buchholz trainierten Bergratherinnen durch Anne Crott der Ehrentreffer. Insgesamt hatten sie den technisch starken und antrittsschnellen FCE-Spielerinnen – wie beim 2:9 im Vorjahr – wenig entgegenzusetzen. Am Ende stand ein 8:1-Erfolg und die erfolgreiche Titelverteidigung für den FC Eschweiler.



FCE-Trainer Friedrich Smolarski zeigte sich entsprechend zufrieden: „Die Mädels haben einen super Job gemacht, obwohl wir ein wenig rotiert haben wegen des Sparkassen-Hallencups.“ Darin trat seine Mannschaft am Sonntag in der Endrunde gegen ausnahmslos höherklassige Gegner an.



Bürgermeister und Schirmherr Patrick Nowicki verfolgte die Partie aufmerksam an der Seite der Turnierleitung. Ein Blick auf den Monitor von Dominik Scholl beeindruckte ihn: „Die älteste FCE-Spielerin im heutigen Kader ist ja gerade einmal 20 Jahre alt. Kompliment zu dieser Leistung – und auch ein Dank an die Arbeit, die in Bergrath seit Jahren geleistet wird. Toll, dass wir zwei Vereine mit Frauenfußball haben und so auch bei den Damen ein Stadtmeistertitel ausgespielt werden kann.“ Gemeinsam mit Christiane Vilz von der Sparkasse und Marcel Ripphausen vom Ausrichter SV St. Jöris vergab Nowicki die Preise.



Die einst auf Initiative von Tim Schmitz eingeführte Frauen-Stadtmeisterschaft wurde jetzt zum zehnten Mal in der Halle ausgetragen. Falke Bergrath war dabei stets vertreten, während die Gegner wechselten – von Germania Dürwiß über SCB Laurenzberg und FV Eschweiler bis zum aktuellen Stadtmeister FC Eschweiler.