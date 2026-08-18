FCE-Express rollt durch Landesliga – Top-Talent Nöske (21) blüht auf

Die Defensive steht erneut sattelfest, und auch offensiv legt Eintracht Münchberg zum Landesliga-Start starke Zahlen auf. – Foto: Sportfoto Zink / J.Tenner

Der Vorjahres-Zweite der Landesliga Nordost hat gewaltig Fahrt aufgenommen: Nach vier Siegen am Stück ist der FC Eintracht Münchberg in dieser Saison noch ungeschlagen – und hat nun auch den Vorjahreskonkurrenten Jahn Forchheim mit 5:1 geschlagen.

Münchberg begann stark, vergab aber erste Hochkaräter. Nach der Trinkpause wurde Forchheim stärker, doch Marvin Nöske (38.) nutzte Chaos in der Jahn-Hintermannschaft nach einer Forchheimer Ecke. Das Heimteam erwiderte die Führung jedoch postwendend durch Christian Rzonsa (43.).

Eine frühe Machtdemonstration der Oberfranken? Das geht FCE-Trainer Dieter Krantz noch etwas zu weit. „Wenn wir im April oder Mai ein Team so deutlich schlagen, würde ich vielleicht davon sprechen. Gegen Forchheim hatten wir aber einfach das Momentum auf unserer Seite“, so Krantz, der die Begegnung um die Trinkpausen in Abschnitte unterteilt: „Drei von vier Vierteln gehen an uns. Deshalb ist der Sieg auch in der Höhe verdient.“

Die spielentscheidenden Momente folgten nach dem Seitenwechsel: Münchberg erwischte erneut den besseren Start und marschierte Forchheim binnen acht Minuten davon. Nöske (54.), Matteo Kolb (56.) und Noah Wich (62.) machten alles klar. „Das ist natürlich wunderbar gelaufen“, so Krantz. Landesliga-Torgarant Lukas Köhler (75.) schraubte schließlich mit dem 5:1 das Ergebnis in die Höhe.

Apropos Köhler: Der Angreifer ist nach sechs Landesliga-Spielen mit bereits sechs Treffern wieder in Top-Form. Doch eine Entwicklung freut Krantz besonders: Die angekündigte, höhere Variabilität im Münchberger Offensivspiel greift – auch dank Doppelpacker Nöske (FuPa-MVP-Wert 100).

Der 21-Jährige – kam 2024 von der SpVgg Bayreuth – avanciert zum Unterschiedsspieler und steht nach sechs Partien bereits bei fünf Saisontoren. „Er spielt in dieser Saison ein bisschen offensiver und hat dadurch mehr Freiräume“, erklärt Krantz. „Hinter ihm haben wir eine Grundordnung, die mehr und mehr fruchtet, wodurch wir im gegnerischen Drittel flexibler sind. Marvin nutzt das gut aus, genießt die Rolle und dankt es uns mit vielen Scorerpunkten.“

Den Start hätte beim FC Eintracht Münchberg so jeder unterschrieben. Doch trotz des fulminanten Laufs tritt Krantz vor den wegweisenden Duellen gegen Kalchreuth, Buckenhofen und Mögeldorf bewusst auf die Euphoriebremse.

Sa., 22.08.2026, 15:00 Uhr FC Kalchreuth Kalchreuth FC Eintracht Münchberg Münchberg 15:00 PUSH

„Lass uns Ende August eine Standortbestimmung machen. Nach diesen drei Spielen wissen wir, ob wir uns erstmal oben festgesetzt haben“, so Krantz, der eine klare Marschroute vorgibt: „Mein persönliches Ziel ist es, im August ungeschlagen zu bleiben. Wenn uns das gelingt, war das ein bombenstarker Monat.“

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