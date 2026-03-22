FCD U23 kommt gegen Ohlstadt nicht über 0:0 hinaus

Die U23 des FC Deisenhofen spielte nur remis. Coach Andreas Budell kritisiert die fehlende Durchschlagskraft im Angriff.

Mit einem 0:0 musste sich die U23 des FC Deisenhofen gegen den abstiegsbedrohten SV Ohlstadt begnügen. Laut Andreas Budell fehlte die letzte Durchschlagskraft: „Es war eine engagierte Leistung. Wir haben Druck gemacht, haben Bälle gewonnen, hatten ein gutes Aufbauspiel, sind bis zum Sechzehner gekommen, aber da war es zu wenig“, so der FCD-Coach. „Die Flanken aus dem Halbfeld sind oft schon beim ersten Gegenspieler hängen geblieben. Es gab nur wenige Tiefenläufe und wenn, dann kam der Pass nicht an.“

Mitte der ersten Halbzeit landete der Ball dann aber doch einmal im Gehäuse der Gäste: Jonas Herrmann hatte getroffen. Doch der Treffer zählte nicht, weil sich Luke Gandl zuvor regelwidrig durchgesetzt hatte. „Vollkommen zurecht, das war ein Foul“, räumte Budell ein. Auch im zweiten Durchgang blieben brisante Szenen Mangelware. Einmal musste Ohlstadts Torwart nach einer gefährlichen Ecke eingreifen, einmal rettete ein Verteidiger kurz vor der Linie, aber es waren keine zwingend herausgespielten Chancen.

Auf der anderen Seite konnte Budell mit seiner Defensive zufrieden sein: „Wir haben nichts zugelassen, waren gut in der Rückwärtsbewegung.“ Ausdrücklich lobte der Coach seine Innenverteidiger, drei an der Zahl, denn neben Kapitän Josip Cosic teilten sich Henrik Freitag, der, auch mit Blick aufs Bayernliga-Team, Spielpraxis sammeln sollte, und Eren Özbek die Arbeit.

Doch vorne lief eben nicht viel zusammen. „Ohlstadt hat mit Mann und Maus verteidigt und freut sich über den Punkt. Am meisten hat mich gestört, dass wir in so einem Spiel, in dem wir anders nicht durchkommen, nicht einmal versucht haben, von außerhalb des Strafraums zu schießen“, so Budell.