FCD-Trainer Budell kritisiert „blauäugige" Abwehr nach 1:3-Niederlage

Deisenhofens Trainer Andreas Budell: „Körperlich sind wir nicht auf dem Stand wie Untermenzing.“ – Foto: Brouczek

Die U23 des FC Deisenhofen kassierte die dritte Niederlage in Folge. Trainer Andreas Budell ärgerte sich über naive Fehler seiner Defensive.

Ihrer defensiven Naivität hatte die U23 des FC Deisenhofen die dritte Niederlage in Folge zu verdanken, so das Fazit von Trainer Andreas Budell nach dem 1:3 (0:3) beim Bezirksliga-Abstiegskandidaten VfL Denklingen: „Wir stellen uns an, als ob wir gerade aus dem Jugendfußball herausgewachsen sind und unser erstes Herrenspiel bestreiten.“

Beim 1:0 kritisierte Budell zwar auch den Schiedsrichter: Nach einem schnell ausgeführten Freistoß von Simon Ried, der in den Händen von FCD-Keeper Bastian Amann landete, bestand der Unparteiische darauf, eine Mauer zu stellen. „Das hat er nicht sauber gelöst“, fand Budell, der sich bei der aus Denklinger Sicht erfolgreichen Wiederholung aber über seine Defensive ärgerte. Denn obwohl die zweite Ausführung exakt der ersten glich, wurde unzureichend verteidigt, Amann wehrte kurz in die Mitte ab, Elias Greinacher schob ein (6.). Ein ähnlich unbedarftes Abwehrverhalten sah der FCD-Coach beim 2:0 nach einem langen Ball (27.) und beim 3:0 nach einem Einwurf, als sich Ried drehte und querlegte (30.). Beide Male war VfL-Spielertrainer Christoph Schmitt der Schütze.

„Ried ist ein bockstarker Fußballer, aber man darf ihn nicht so einfach machen lassen. Wir haben blauäugig verteidigt“, so Budell. Der Ball sei bei seinem Team zwar gut gelaufen, aber: „Der Gegner haut sich in jeden Ball rein, ist aufgrund des Abstiegskampfs voll motiviert. Da fehlen bei uns ein paar Prozent. Spielerisch sind wir feiner, aber das bringt nichts, wenn wir den Kampf nicht annehmen.“

Nach dem Wechsel sah Budell eine Steigerung: „Es war mehr Zug drin, auch die Einwechselspieler haben es gut gemacht.“ VfL-Keeper Manuel Seifert verhinderte bei einer Großchance von Oliver Lindenauer und einem gefährlichen Querpass von Noah Semmler den Anschluss, der dann Florian Weber nach einem schönen Angriff erst in der 90. Minute gelang.

VfL Denklingen - FC Deisenhofen U23 3:1 (3:0) FC Deisenhofen U23: Amann - Lindenauer, Cosic, Martin, Blauensteiner (46. Edenhofer), Niederdorfer (72. Ngeukeu), Bisignano (56. Davidovitch), Vollmer (60. Rogalski), Semmler, Rehm, Weber Tore: 1:0 Greinacher (6.), 2:0 Schmitt (27.), 3:0 Schmitt (30.), 3:1 Weber (90.)