FCD-Talente verkaufen sich teuer

Der Münchener Traditionsverein FC Wacker musste erst die Hürde Deisenhofen II überspringen, um Aufstiegsrelegation zur Landesliga spielen. Das gelang letztlich auch mit einem 3:0 (1:0), aber die U23 des Bayernligisten verteilte keine Geschenke.

Vor allem in der ersten Halbzeit war die Partie absolut offen mit Chancen auf beiden Seiten. Trainer Andreas Budell war da sehr zufrieden mit seiner jungen Truppe, die es dem Topteam der Liga nicht leicht machte. Er kam nach diesem letzten Saisonspiel aber auch zu dem Fazit, dass man zu viele Fehler gemacht habe und die letztlich auch bestraft wurden. „Wie schon so oft in dieser Saison haben wir uns mit den individuellen Fehlern viel kaputt gemacht“, sagte Budell.

Am Ende hatte sich der Zweite Wacker den Sieg und die Relegation auch verdient gehabt. Die Hausherren kontrollierten nach der Pause die Partie und sorgten mit dem schnellen 2:0 in der 49. Minute für Ruhe.

Diese Erfahrungen gehören aber auch zu dem Lernprozess der Mannschaft, die mit einem Altersschnitt knapp über 21 Jahren das jüngste Team der Liga stellt. Der neunte Tabellenplatz stellt einen Erfolg dar, weil man mit den gesammelten 42 Punkten frühzeitig nicht mit dem Abstieg zu tun hatte. „Wir haben eine solide Saison gespielt“, betont Budell.

FC Wacker München – FC Deisenhofen II 3:0 (1:0) Deisenhofen II: Oswald, Vollmer, Freitag (75. Özbek), Cosic, Bisignano (46. Herrmann), Perneker (65. Geigenberger), Sagner, Lehmann (46. Benrabh), Schmidmaier, Wohlmann, Bürstner (49. Lo Re) Tore: 1:0 Tischer (31.), 2:0 Ochsendorf (49.), 3:0 Bzunek (75.) Schiedsrichter: Franz-Josef Möller (Freimann) Zuschauer: 200