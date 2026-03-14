FCD siegt vor 550 Fans im Stadtderby - Eggenfelden beendet Negativlauf

Grenzenloser Jubel bei den Spielern und Coach Thomas Seidl nach dem 3:0 - am Ende wurde aber doch noch gezittert – Foto: Werner Kroiß

Landesliga Bayern - Mitte, der 25. Spieltag: Vor 550 Zuschauern setzte sich der heimische FC Dingolfing gegen den FC Teisbach knapp mit 3:2 durch. Eggenfelden beendete die negative Serie und besiegte Kosova mit 1:0. Im Duell der Aufsteiger ließ Vornbach Etzenricht keine Chance und entschied die Partie klar mit 5:0 für sich. Keine Treffer gab es in einem intensiven Spiel zwischen Schwandorf-Ettmannsdorf und Passau zu sehen. Ein 2:0-Sieg in Roding bescherte Bad Abbach wichtige Punkte im unteren Tabellendrittel. Luhe-Wildenau gewann souverän mit 3:0 gegen Tegernheim. Der TSV Seebach konnte sich dank einem 1:0-Sieg weiter auf dem zweiten Rang festsetzten. Lam mit knappen Auswärtserfolg in Bogen.



Christian Most, Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf: "Aus meiner Sicht ein leistungsgerechtes Unentschieden, es gab auf beiden Seiten Torchancen. Ein echter Abnutzungskampf, viele Zweikämpfe und viele 1vs1 Duelle. Vor allem im Spiel nach vorne ist noch Sand im Getriebe, da im März der Platz natürlich noch nicht der beste ist und man dann mit vielen langen Bällen agiert. Aber im Grunde bin ich mit dem Unentschieden gegen einen sehr starken Gegner heute zufrieden."



Christian Wolf, Sportlicher Leiter 1. FC Passau: "Ein intensives Landesliga-Spiel auf holprigen Rasen. Im ersten Durchgang hatte Ettmannsdorf mehr Ballbesitz, wir hingegen die besseren Chancen, zweimal waren wir alleine vor Tor, konnten aber den Keeper nicht überwinden. Im zweiten Durchgang war es dann eher ausgeglichen, doch in den letzten Sekunden waren wir abermals alleine vorm Kasten und scheiterten. Vorm Spiel hätte ich ein Unentschieden unterschrieben, jetzt ärgert es mich ein bisschen, da man eine der drei Chancen nutzen müsste, wenn man hier drei Punkte mitnehmen will."







Lorenz Kowalski, Trainer SpVgg Lam: "Ich denke das Spiel heute hat keinen Schönheitspreis verdient, trotzdem denke ich der Sieg ist nach 90 Minuten verdient, vor allem weil wir im zweiten Durchgang unsere Leistung steigern konnte. Den dreckigen Sieg nehmen wir heute gerne mit."







Joe Stinglhammer, Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden: "Es war das wie erwartet schwere Spiel. Von beiden Seiten ein sehr schleppendes Spiel mit vielen Zweikämpfen. Im ersten Durchgang hatte Kosova durch einen weiten Freistoß, den der Wind immer weiter bis an die Latte trug, die beste Chance und wir etwas Glück. Danach haben wir die Initiative ergriffen und hatten mehr Spielideen. Aber am Ende war es ein Kampfspiel, wir waren lange in Unterzahl, da sich in der 51. Philipp Schmidt "geopfert" hat und durch ein taktisches Foul folgerichtig die Gelb-Rote Karte bekam. Durch einen schönen Spielzug konnten wir dann die Führung erzielen und diese über die Zeit retten, Respekt vor meinem Team, sich in Unterzahl dann so zu präsentieren. Wir sind glücklich mit den drei Punkten und bereiten uns jetzt auf Lam vor."







Benjamin Urban, Spielertrainer SC Luhe-Wildenau: "Unterm Strich eine gute Reaktion auf die Leistung vom Mittwoch, vor allem im Spiel nach vorne waren wir heute wieder sehr gefährlich. Wir haben uns das Leben selber etwas schwer gemacht, da wir in der ersten Hälfte verpasst haben, den zweiten Treffer nachzulegen. Am Ende aber auf jeden Fall ein verdienter Erfolg - auch in der Höhe."







Thomas Seidl, Trainer FC Dingolfing: "Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt und hatten reihenweise beste Möglichkeiten, von denen wir jedoch nur eine verwerten konnten. Nach der Pause wurde das Spiel wild, dennoch schien es nach einem Doppelschlag von uns gelaufen. Nach dem Anschlusstreffer waren wir völlig konfus und hatten sogar Glück, dass Teisbach nicht noch zum Ausgleich gekommen ist. In Summe geht der Sieg aber auf alle Fälle in Ordnung."







Sepp Schuderer, Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach: "Ein sehr schwaches Landesliga-Spiel mit einem trotzdem verdienten Sieger. Wir waren in allen Belangen die bessere Mannschaft. Nach den zwei bitteren Niederlagen ist das für uns natürlich sehr sehr wichtig gewesen für die Moral und die Mentalität. Wir haben gezeigt, dass wir wieder einen Schritt nach vorne machen."







Michael Jäger, Sportlicher Leiter DJK Vornbach: "Wir sind super ins Spiel gekommen mit den zwei frühen Treffern. Ein sehr verdienter Sieg für uns heute. Im zweiten Durchgang haben wir auch noch zwei schöne Treffer erzielt. Unsere kleinen Wackler konnte der sehr ersatzgeschwächte Gegner heute nicht ausnutzen. Unterm Strich eine tolle und geschlossene Mannschaftsleistung, ein verdienter Sieg und ein großer Schritt in Richtung der 40-Punkte-Marke."







Christian Ranzinger, Trainer Bad Kötzting: "Grundsätzlich ging es uns heute, dass wir nach der schwachen Leistung gegen Lam eine Reaktion zeigen, dass wir gut verteidigen und die Räume relativ eng halten. Das haben wir über 90 Minuten heute eigentlich gut hinbekommen gegen ein Spitzenteam der Landesliga. Leider haben wir nach einer Standardsituation das 1:0 kassiert. Grundsätzlich kann ich meiner Mannschaft kaum vorwürfe machen, wir haben es gut verteidigt, wenig Chancen zugelassen und auch zwei oder drei gute Chancen gehabt. Wir hätten heute definitiv einen Punkt mitnehmen können, vielleicht sogar müssen. Man kann definitiv auf die Leistung aufbauen, es war ein großer Fortschritt gegenüber dem Spiel gegen Lam - nur leider auch wieder ohne Punkte."