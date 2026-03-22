FCD siegt trotz zwei aberkannten Gegentoren gegen Ismaning

Hart umkämpftes Derby: Deisenhofens Björn Jost (blaues Trikot) im Zweikampf mit Agon Bashota. – Foto: brouczek

Der FC Deisenhofen gewinnt ein hitziges Derby mit 2:1. Zwei aberkannte Tore und eine Rote Karte sorgten für Diskussionen.

Dieser Derby-Erfolg war eine Mischung aus ganz unterschiedlichen Faktoren: Ein gutes Spiel vor der Pause sowie viel Kampfgeist und auch etwas Glück in der zweiten Halbzeit bescherten dem Bayernliga-Dritten FC Deisenhofen einen 2:1 (2:0)-Heimsieg gegen den FC Ismaning. „Wir freuen uns total über die drei Punkte, stehen mit 41 jetzt super da“, sagte FCD-Coach Andreas Pummer, nachdem die Zitterpartie ausgestanden war.

Den Gästen war das Selbstvertrauen nach zehn Punkten aus den ersten vier Partien des Jahres anzumerken. Der FCI bestimmte die Anfangsphase, hatte auch eine große Möglichkeit, doch der Versuch aus kurzer Distanz flog übers Tor (6.). Der FCD schlug hingegen gleich mit den ersten Chancen zu: Ismanings Keeper Maximilian Retzer verschätzte sich bei einem langen Ball von Niclas Groß, sodass sich Lukas Kretzschmar die Kugel schnappte und einschob (16.). Tobias Seidl erhöhte nach einer feinen Einzelleistung auf 2:0 (21.)

Nun waren die Blauhemden voll im Spiel. Der schönste Spielzug der ersten Halbzeit hätte ein Tor verdient gehabt: Groß spielte auf den Flügel zu Nikolaos Gkasimpagiazov, dessen Flanke Florian Schmid mit der Brust wiederum für Groß auflegte. Der zog aus 18 Metern direkt ab, Retzer parierte den abgefälschten Schuss (33.). Mit einer mittlerweile verdienten Deisenhofener 2:0-Führung wurden die Seiten gewechselt. „In der ersten Halbzeit sind wir gut in die Räume gekommen“, lobte Pummer, doch, was danach kam, gefiel ihm weniger: „In der zweiten haben wir die Bälle vorn nicht mehr festmachen können, wir haben keine zweiten Bälle gewonnen, haben nicht von hinten rausspielen können.“

Tatsächlich gaben die Ismaninger nun mächtig Gas, allerdings blieben sie im Abschluss harmlos. Gerade, als der Dauerdruck des FCI nachzulassen schien, liefen die Deisenhofner dann aber in einen Konter, Tobias Nickl musste ins Sprintduell gegen Philipp Kuhn, der fiel. Schiedsrichter Stefan Dorfner (Falkenfels) gab Strafstoß und Rot (78.). Zumindest der Platzverweis war eine harte Entscheidung. Nachdem Kuhn selbst souverän verwandelt hatte, war wieder richtig Dampf im Spiel der Gäste, die auch noch zwei Tore durch Jeremie Zehetbauer (85.) und Altin Maxhuni (90.+5) erzielten. Beiden wurde aber die Anerkennung wegen Abseits verweigert - wohl zurecht. So war es letztlich FCD-Keeper Maximilian Obermeier, der den Punkt festhielt, denn vor Maxhunis Treffer hatte er einen Schuss aus kurzer Distanz mit einer Superparade an den Pfosten gelenkt.

Kurios: Deisenhofens nicht eingesetzter Routinier Yasin Yilmaz sah für seine Kommentare von der Auslinie Gelb-Rot. Auch nach dem Schlusspfiff wurde noch hitzig diskutiert. „Klar, dass die Ismaninger nach zwei aberkannten Toren verärgert sind“, sagte Pummer, nachdem sich alles wieder beruhigt hatte. Seine eigene Truppe lobte er für ihre Moral: „Wir haben gegen alle Widerstände und mit unseren Ausfällen gegen einen Gegner, der im Top-Flow ist, gewonnen. Dafür muss ich der Mannschaft ein Kompliment machen. Wir haben alles reingestemmt. Natürlich geht es schöner und souveräner, aber dafür gibt es auch nur drei Punkte.“