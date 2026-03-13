FCD-Reserve rotiert in Raisting – und spielt erstmals auf Rasen

Die U23 des FC Deisenhofen trifft am Sonntag auf den SV Raisting. Trainer Budell kündigt personelle Wechsel an.

Ein gefährlicher Gegner wartet am Sonntag (14 Uhr) auf die U23 des FC Deisenhofen: Der SV Raisting steht zwar nur auf Rang elf, acht Punkte hinter den Blauhemden, doch das hat das Team, das in der Bezirksliga Süd zuletzt immer im Vorderfeld zu finden war, einem ganz schwachen Start zu verdanken. Sportlich gab es für den SV in den ersten acht Partien keinen Dreier, nur einen Erfolg am Grünen Tisch. „Raisting hat vor der Saison ein paar Leute verloren. Es war auch aus ihrer Sicht klar, dass sie nicht so weit vorne wie in den vergangenen Jahren mitspielen werden. Aber so wenige Punkte wie am Anfang haben sie sich auch nicht erwartet“, sagt Andreas Budell über den Gegner, der sich mittlerweile gefangen hat und wieder die Tugenden ausweist, die der FCD-Coach ihm zuschreibt: „Sie beherzigen ihre defensiven Aufgaben sehr gut und schalten sehr diszipliniert um, von Offensive auf Defensive wie von Defensive auf Offensive.“ Auch der Heimvorteil könne den Raistingern in die Karten spielen, denn, so Budell: „Für uns ist es in diesem Jahr das erste Spiel auf Rasen.“ Der Trainer hofft, dass sein Team den Gegner vom eigenen Gehäuse fernhalten kann: „Wir müssen versuchen, Bälle frühzeitig zu gewinnen und nicht viele Standards zuzulassen.“

Budell kündigt die eine oder andere Rotation an, unabhängig davon, wer ihm nach dem Spiel der Ersten Mannschaft am Tag zuvor zur Verfügung steht: „Wir wollen schauen, ob Leute, die in den letzten zwei Spielen auf der Bank saßen, aber immer im Training gut dabei sind, ihren Einsatz bekommen können.“ Kandidaten wären Sebastian Geigenberger, Oliver Lindenauer oder Evrad „Uli“ Ngeukeu.

FC Deisenhofen U23: Amann - Lindenauer, Özbek, Cosic, Sagner, Gandl, Vollmer, Geigenberger, Rehm, Perneker, Herrmann