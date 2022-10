FCD-Reserve mit David Bors und Philipp Simon Landesligist 1. FC Düren II feiert einen glücklichen 4:3-Sieg beim SV Eilendorf. Die Entscheidung fällt kurz vor Schluss.

Es lief bereits die Nachspielzeit: Die Gäste suchten noch einmal ihr Glück in der Offensive. Der Ball landete beim eingewechselten Luca Wantke, der aus vollem Lauf das Spielgerät in die Maschen hämmerte.

Es war der Schlusspunkt einer turbulenten Partie zwischen dem SV Eilendorf und dem 1. FC Düren II in der Landesliga, die die FCD-Reserve am Ende mit 4:3 (1:2) für sich entschied. Von einem „glücklichen Sieg“ sprach hinterher Ingo Müller: „Wir hatten ein leichtes Plus bei den klaren Chancen. Über ein Unentschieden hätten wir uns aber auch nicht beschwert“, ergänzte der Dürener Trainer.

Sein Gegenüber blickte mit gemischten Gefühlen auf die bittere Pleite zurück. „Die Jungs haben heute vieles besser gemacht als zuletzt. Wir waren dem 4:3 deutlich näher als der Gegner. Für den neutralen Zuschauer war das sicherlich ein tolles Spiel. Leider stehen wir am Ende wieder mit leeren Händen da“, sagte SVE-Coach Jasmin Muhovic nach den 90 intensiven Minuten auf dem kleinen Kunstrasenplatz an der Halfenstraße.

Die Gäste hatten sich prominente Verstärkung aus der „Ersten“ geholt: Mit David Bors und Philipp Simon standen zwei regionalligaerfahrene Akteure in der Startelf. Und die beiden Stürmer sorgten direkt für die ersten Höhepunkte der Begegnung. Simon brachte den FCD mit einem Schlenzer aus rund 20 Metern in Front (8.). Bors drosch den Ball wenig später aus kurzer Distanz an den Pfosten (17.). Die Hausherren fanden in dieser Phase noch nicht den richtigen Zugriff.