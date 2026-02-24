FCD-Präsident Strohmaier: »Eigengewächse sollen das Fundament bleiben« Der Bundesobmann der Sparkassen ist seit einem dreiviertelten Jahr Vorstand des FC Dingolfing von PM · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

Walter Strohmaier ist seit Juni 2025 Vorstandssprecher des FC Dingolfing

Mit dem Start in die Rückrunde richtet sich beim FC Dingolfing der Blick nach vorne. Sportlich will man sich in der Landesliga weiter etablieren, die zweite Mannschaft mischt im Aufstiegsrennen der Kreisliga mit – und im Hintergrund bleibt die Jugendarbeit das tragende Fundament. Vorstandssprecher Walter Strohmaier spricht über sportliche Ambitionen, nachhaltige Entwicklung und warum der FC Dingolfing auch im Leistungsbereich ein familiärer Verein bleiben will.

Herr Strohmaier, die Landesliga-Mannschaft startet am Samstag in die Frühjahrsrunde. Mit welchen Erwartungen geht der FC Dingolfing in die zweite Saison nach dem Aufstieg?

Walter Strohmaier (60): Wir gehen mit einer gesunden Mischung aus Zuversicht und Bodenständigkeit in diese Restrückrunde. Unser Ziel ist klar: Wir wollen uns im zweiten Jahr nach dem Aufstieg weiterhin in der Landesliga etablieren. Gleichzeitig geht es nicht nur um Tabellenplätze, sondern auch darum, dass die Mannschaft in ihrer Entwicklung den nächsten Schritt macht. Mit dem Trainerteam um Tom Seidl haben wir dafür sehr gute Voraussetzungen geschaffen. Wir sind überzeugt, dass wir diesen Weg gemeinsam erfolgreich weitergehen können und wollen hier im Fussballjahr 2026 einen weiteren Step nach vorne machen. Was stimmt Sie besonders optimistisch?

Man spürt, dass ein gutes Fundament da ist. Die Mannschaft und auch das Umfeld ist über Jahre gereift und gewachsen. Es wird strukturiert und sehr engagiert an vielen Stellen des Vereins gearbeitet. Dabei ist mir wichtig, dass Entscheidungen stets fundiert und nachhaltig sind, in die Vereinsphilosophie passen und natürlich wollen wir uns weiter positiv, sportlich wie gesellschaftlich, entwickeln.

Auch die zweite Mannschaft spielt eine starke Saison. Was ist in der Kreisliga noch möglich?

Wir freuen uns wirklich sehr über die Entwicklung der Zweiten. Das spiegelt sich auch tabellarisch wider – die Mannschaft kann in der Rückrunde voll ins Aufstiegsrennen eingreifen. Mittelfristig geht es aber um mehr als nur einen Tabellenplatz: Wir wollen dieses Gerüst halten, weil es wichtig ist, Spieler im Verein zu behalten, die sich mit dem FC Dingolfing identifizieren. Die zweite Mannschaft ist außerdem ein zentrales Bindeglied zwischen Jugendfußball und Landesliga. Priorität genießt hier die Weiterentwicklung unserer Talente. Ein Beispiel dafür ist Lucas Stachowski.

Genau. Lucas hat es geschafft, in seinem ersten Herrenjahr bereits Minuten in der Landesliga zu sammeln. Das zeigt, dass unser Weg funktioniert. Wir haben weitere vielversprechende Talente, bei denen wir hoffen, dass sie diesen Sprung ebenfalls schaffen. Eigene Talente, gepaart mit gezielten Verstärkungen, die sich darüber hinaus mit unserem Verein identifizieren, das ist der Weg, den wir gehen wollen.