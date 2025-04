FCD II will Aubing ausbremsen: „Unser Ziel ist es, ihnen die erste Niederlage beizubringen“

Andreas Budell lobt den SV Aubing in den höchsten Tönen. Trotzdem will er dem Spitzenreiter am Donnerstagabend mit Deisenhofen II ein Bein stellen.

Deisenhofen – Andreas Budell weiß sehr genau, was am heutigen Gründonnerstag um 19.30 Uhr im Heimspiel gegen den SV Aubing auf seine Mannschaft zukommt. Und das nicht nur, weil die Tabelle der Bezirksliga Süd den Gegner mit 62 Punkten und damit 13 Zählern Vorsprung als einsamen Spitzenreiter ausweist.

„Ich wohne in der Nähe des Aubinger Fußballplatzes, habe die meisten Spiele von ihnen gesehen“, erzählt der Trainer der U23 des FC Deisenhofen. „Sie sind die beste Mannschaft der Liga. Für mich war es schon zur Winterpause klar, dass sie Meister werden. Und das hat sich auch bestätigt.“

Die Herausforderung gegen den ungeschlagenen Primus kann Budell mit seiner Mannschaft sehr entspannt annehmen, denn die FCD-Reserve hat ihrerseits zwölf Zähler Vorsprung zur Abstiegszone. Bei fünf ausstehenden Partien kann da eigentlich nichts mehr schiefgehen. „Ich freue mich riesig auf das Spiel“, sagt Budell. „Den Aubinger Aufstieg können wir nicht mehr verhindern, den haben sie sich auch verdient. Unser Ziel ist es aber, ihnen die erste Niederlage beizubringen.“

FC Deisenhofen II will gegen Spitzenreiter Aubing ohne Verstärkung aus dem Bayernliga-Team bestehen

Was dazu nötig ist, umschreibt der Coach so: „Spielfreude, den Ball gut laufen lassen, sich Sachen trauen. Spielerisch können wir in gewissen Phasen sicher mithalten. Wir müssen den Gegner einengen, Druck machen. Und defensiv dagegenhalten, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Aber wir müssen in der einen oder anderen Situation wahrscheinlich auch mal persönlich über uns hinauswachsen. Sei es der Torwart, sei es ein Verteidiger mit einer Grätsche oder einem langen Sprint.“

Obwohl das Bayernliga-Team des FCD an Ostern spielfrei ist, wird sich der Coach von dort keine Verstärkung holen, trotz des Fehlens einiger Akteure. So muss Kapitän Josip Cosic wegen seiner Rotsperre noch einmal zuschauen, Sami Benrabh, mit zehn Treffern bei weitem bester U23-Schütze, ist im Urlaub. Doch Budell stellt klar: „Wir haben einen breiten Kader und wir haben das volle Vertrauen in unsere Jungs.“