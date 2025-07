FCD II peilt zuhause den ersten Sieg an

Im zweiten Spiel die ersten Punkte einfahren will die U23 des FC Deisenhofen heute Abend (19.30 Uhr) gegen den TSV Gilching-Argelsried. Andreas Budell erwartet grundsätzlich eine schwere Aufgabe. „Gilching hat sich gut verstärkt“, sagt der FCD-Trainer. Unter anderem kam der frühere Deisenhofner Angreifer Daniel Yordanov vom Landesliga-Dritten TSV Wasserburg. Der Ex-Grünwalder Andre Gasteiger, der für den VfB Hallbergmoos auch schon in der Bayernliga stürmte, geht hingegen schon in seine dritte Saison in Gilching. In Deisenhofen bestens bekannt ist Peter Schmidt, der Gäste-Coach Christian Rodenwald assistiert: Der 42-Jährige wirkte von 2015 bis 2018 erfolgreich als Trainer beim FCD und saß von 2019 bis 2023 auch schon in Gilching als verantwortlicher Übungsleiter auf der Bank.

Ob es für den TSV zur ersehnten Rückkehr in die Landesliga reicht, aus der man 2024 nach acht Jahren abstieg, bezweifelt Budell allerdings: „Gilching kann im oberen Drittel mitspielen, aber als Top-Favoriten sehe ich andere Mannschaften, wie zum Beispiel Planegg oder Olching.“ Tatsächlich erlitten die Gilchinger, deren Liga-Auftakt gegen den SC Olching nach 25 Minuten beim Stand von 0:0 wegen eines Unwetters abgebrochen wurde, am Mittwoch im Pokalspiel beim Kreisligisten SC Maisach eine 0:2-Pleite durch zwei Treffer in der Nachspielzeit.

Dass der Gegner nach diesem K.o. nur zwei Tage Pause hatte, sieht Budell als Vorteil, allerdings muss er selbst seine Mannschaft gerade hinten gegenüber dem 1:2-Start in Pullach weitgehend umbauen: Die Innenverteidiger Josip Cosic und Eren Özbek sind im Urlaub, Oliver Lindenauer ist angeschlagen, wahrscheinlich fehlt auch Lukas Vollmer. Helfen könnte, dass die Erste Mannschaft in der Bayernliga spielfrei ist. „Vielleicht kommt da der eine oder andere dazu. Dennis Yimez wird auf alle Fälle spielen“, sagt Budell, der unabhängig von der Aufstellung in puncto Konstanz gegenüber dem Pullach-Spiel eine Steigerung seiner Elf fordert.